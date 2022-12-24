İçişleri: Başka mercilere sorumluluk yüklemeye yönelik iddialar gerçeği yansıtmıyor

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​İçişleri Bakanlığı, 31 Temmuz'dan önce belediyelerde işe alınmış terör örgütleriyle irtibatlı kişilere dokunulmamasının sorumlusunun, valiler ve İçişleri Bakanı olduğu yönündeki iddialar hakkında yazılı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bilindiği gibi, Bakanlığımıza intikal eden ihbarlar ve kamuoyuna yansıyan haberler üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ataşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Seyhan Belediyesi ve diğer bazı belediyelerde inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Bu bağlamda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı kişilerin çalıştırıldığına ilişkin ihbarlar üzerine bakanlık makamının 20 Aralık 2021 tarihli onayı ile özel teftiş başlatılmıştır. Mülkiye, Ticaret ve Maliye Müfettişleri ile MASAK uzmanından müteşekkil 8 kişilik teftiş heyeti tarafından yürütülen özel teftiş 26 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanmıştır. Özel teftiş kapsamında yapılan incelemelerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ, İETT ve belediye şirketlerinde terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı 1668 kişi çalıştığı tespit edilmiştir. Bunlardan 505 kişinin haklarındaki kayıtların işe girişlerine engel teşkil edebileceği değerlendirildiğinden, sorumlular hakkında bakanlık makamının 6 Haziran 2022 tarihli onayı ile araştırma/ön inceleme başlatılmıştır" denildi.

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'CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA İNTİKAL ETTİRİLDİ'

Yapılan ön incelemeye ilişkin, "İncelemeye tabi 505 kişiden 484'ünün güvenlik soruşturmaları yapılmadan, dolayısıyla terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı olup olmadıkları araştırılmadan veya durumları değerlendirilmeden işe alındıkları anlaşılmıştır. Kamu kurum ve kurulularında çalışmakta iken KHK ile kamu görevinden ihraç edilen 21 kişinin ilgili KHK'larda 'ihraç edilen kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak kamu görevinde çalıştırılamayacakları' belirtilmesine rağmen şirketlerde işe alındığı, PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı veya iltisaklı olan 432 kişiden 6'sının PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alanda silahlı olarak faaliyette bulunduğu, 36'sının PKK/KCK sözde 'değer ailesi' mensubu olduğu tespit edilmiştir. Terör suçlarının soruşturulması genel hükümlere göre Cumhuriyet savcılıkları tarafından yürütüldüğünden, terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı kişilerin işe alım süreçlerinde sorumlulukları bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ, İETT ile şirketlerinin yetkilileri hakkında düzenlenen 6 Aralık 2022 tarihli tevdi raporu, bakanlığımızca 9 Aralık 2022 tarihinde gereğinin takdir ve ifası için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal ettirilmiştir" açıklaması yapıldı.

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Açıklamaya konu iddiaya ilişkin ayrıca şunlar kaydedildi:

"Yukarıda belirtildiği üzere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 6 Haziran 2022 tarihinde başlatılan soruşturma 6 Aralık 2022 tarihinde tamamlanmıştır. Bu durumda, 31 Temmuz 2022 tarihi veya öncesinde yani soruşturma devam ederken Valilik veya İçişleri Bakanlığı'nca kamu görevinden çıkarmaya ilişkin bir işlem tesis edilmesine olanak bulunmadığı nettir. Diğer taraftan, mer-i mevzuata göre belediye çalışanlarının atanma şartlarını taşıyıp taşımadığını değerlendirme ve atama yetkisinin münhasıran belediye başkanlarına ait olduğu, atanma şartlarını taşımayanları atamaları halinde bundan hukuken sorumlu olacakları açıktır. Belediye şirketlerinde ise çalışanları işe alma ve işten çıkarma yetkisi değerlendirme komisyonu kararı üzerine kendi yetkili mercilerine aittir. Dolayısıyla başka mercilere sorumluluk yüklemeye yönelik mesnetsiz iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."