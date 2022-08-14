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İçişleri Bakanlığı’ndan Server Sinanoğlu açıklaması: Görevden uzaklaştırma hali devam etmektedir

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#İçişleri Bakanlığı#Server Sinanoğlu#Batman
İçişleri Bakanlığı’ndan Server Sinanoğlu açıklaması: Görevden uzaklaştırma hali devam etmektedir
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2022 22:15

İçişleri Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında Batman Gercüş Kaymakamı iken ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına karışan Server Sinanoğlu ile ilgili çıkan haberlere ilişkin "Server Sinanoğlu’nun görevden uzaklaştırma hali devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

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İçişleri Bakanlığı’ndan, bazı basın yayın organlarında Batman Gercüş Kaymakamı iken ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına karışan Server Sinanoğlu ile ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada, "Server Sinanoğlu hakkında Bakanlığımızca görevden uzaklaştırma işlemi yapılmış, Gercüş Kaymakamlığı’na ise başka bir kaymakam ataması yapılmıştır. Kadrosu Taşra Hukuk Müşavirliğine alınan Server Sinanoğlu’nun görevden uzaklaştırma hali devam etmektedir. Konuyla ilgili olarak gerek adli soruşturma gerekse Bakanlığımızca görevlendirilen Mülkiye Müfettişi marifetiyle idari soruşturma sürmektedir" ifadeleri kaydedildi.

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#İçişleri Bakanlığı#Server Sinanoğlu#Batman

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