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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 21. yıldönümü için mesaj yayınladı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ak Parti#Twitter
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partinin 21. yıldönümü için mesaj yayınladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2022 20:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşunun 21. yıldönümü dolayısıyla Twitter'dan bir mesaj yayınladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında "14 Ağustos 2001’de hangi heyecanla yola çıktıysak bugün de aynı heyecanı yüreğimizde taşıyoruz. Gönülleri fethetmek, kalpleri kazanmak için aynı kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz. Türkiye’ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız. Nice yıllara…" ifadelerini kullandı. 

GÖZDEN KAÇMASIN

Erdoğandan AK Partinin 21. kuruluş yıl dönümü için mektupErdoğan'dan AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü için mektupHaberi görüntüle

 AK Parti, kuruluşunun 21. yılını ‘Bir olduk, 21 olduk’ temasıyla 15 Ağustos'ta ATO Congresium'da gerçekleştirecek sade bir programla kutlayacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile düzenlenecek programda parti kurucuları, eski TBMM başkanları, eski bakanlar, eski milletvekilleri, 81 ilin ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkanları yer alacak.

Etkinlikte AK Parti'nin 21 yıllık iktidarındaki icraatlarını konu alan kısa film gösterilecek.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ak Parti#Twitter

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