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Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı'ndan Ankara'da saldırıya ilişkin açıklama: Teröristlerden biri PKK üyesi

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#Ankara#İçişleri Bakanlığı#Saldırı
Son dakika haberi İçişleri Bakanlığından Ankarada saldırıya ilişkin açıklama: Teröristlerden biri PKK üyesi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2023 22:44

İçişleri Bakanlığı'ndan, Ankara'daki terör saldırısı girişimine ilişkin açıklama geldi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Olayda yaralanan iki kahraman polis memurumuzun tedavileri devam etmektedir." denildi. Öte yandan açıklamada, saldırı girişiminin gerçekleştiği yerde uzun namlulu silahlar ile roketatar ve patlayıcıların da ele geçirildiği ifade edildi. Bakanlık, yapılan yazılı açıklamada, teröristlerden birinin PKK üyesi olduğu ifade edildi.

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İçişleri Bakanlığı, Ankara'da gerçekleştirilen bombalı saldırıyla ilgili detayları açıkladı. Yapılan açıklamada teröristlerden birinin PKK üyesi olduğu ifade edildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

01.10.2023 tarihinde saat 09.26’da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Atatürk Bulvarı girişine araçla gelen (2) terörist tarafından saldırı girişiminde bulunulmuştur. Girişim, kahraman polislerimiz tarafından engellenmiştir. Saldırı girişiminde bulunan 2 terörist, güvenlik güçlerimizin anında karşılık vermeleri neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan çalışmalarda, teröristlerden birinin kimliği belirlenmiş; BTÖ (PKK) üyesi olduğu tespit edilmiştir. Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir. Olayda yaralanan iki kahraman polis memurumuzun tedavileri devam etmektedir. Saldırı girişiminde kullanılan araçla ilgili yapılan araştırmada:

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Kayseri’nin Develi ilçesindeki özel bir işyerinde Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak görev yapan Mikail BOZLAĞAN adlı vatandaşımız, bu teröristlerce katledilerek aracı gasp edilmiştir.

saldırı girişiminin engellendiği yerde yapılan incelemelerde:

• (9.700 gr.) RDX ihtiva eden C-4 patlayıcı madde, • (3) adet el bombası • (1) adet roketatar • (1) adet Glock marka susturucu takılı tabanca • (1) adet Blow marka tabanca • (1) adet M-4 marka Karabina uzun namlulu silah, • (1) adet AK-47 marka uzun namlulu silah ele geçirilmiştir. Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir.

Teröristlerce katledilen Mikail Bozlağan’a Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı dileriz. Terör girişimi eyleminde yaralanan kahraman polislerimize acil şifalar diliyoruz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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#Ankara#İçişleri Bakanlığı#Saldırı

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