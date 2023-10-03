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İçişleri Bakanlığı’na terör saldırısı... Suriye’den gelmişler

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#İçişleri Bakanlığı#Terör Saldısı#Hasan Oğuz
İçişleri Bakanlığı’na terör saldırısı... Suriye’den gelmişler
Fevzi Kızılkoyun
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2023 07:00

İçişleri’ne saldıran teröristlerden birinin kimliği Hasan Oğuz olarak belirlendi. Kimliği belirlenemeyen ikinci teröristin ise yabancı uyruklu olduğu sanılıyor. Teröristlerin kullandığı roketatar ve patlayıcının Suriye üzerinden yasadışı yollardan Türkiye’ye sokulduğu anlaşıldı.

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ANKARA’da ‘hassas bölge’ olarak nitelendirilen ve güvenliğin en üst düzeyde olduğu İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yönelik terör saldırısıyla ilgili çok yönlü soruşturma yürütülüyor. Saldırıyı yapan teröristlerden aracı kullananın, araştırmalar ve DNA incelemesi sonucu “Kanivar Erdal” kod adlı Hasan Oğuz olduğu ortaya çıktı.

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Oğuz’un uzun süredir terör örgütü PKK’nın dağ kadrosunda bulunduğu, suikast, eylem, canlı bomba konularında eğitimlere katıldığı kaydedildi. Bakanlığa girmeye çalışırken üzerindeki bombanın patlamasıyla parçalanan ikinci teröristin ise kimliğinin belirlenmesine çalışılıyor. Şu ana kadar yapılan DNA ve kayıt çalışmalarında kimliği belirlenemeyen ikinci teröristin yabancı uyruklu olma ihtimali de değerlendiriliyor.

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İçişleri Bakanlığı’na terör saldırısı... Suriye’den gelmişler
Aracı kullanan teröristin kimliği belirlendi.

İÇERİYE GİREMEYİNCE BOMBAYI PATLATMIŞ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede ise ilk teröristin uzun namlulu silahlarla nizamiye girişindeki polislere ateş açarak içeriye girmeye çalıştığı, başaramayınca da kendisini patlattığı öğrenildi. İkinci teröristin ise önce roketatar ile ateş açmaya çalıştığı, ancak roketatar ateş almayınca silahla çatışmaya girdiği sırada başından vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı’na terör saldırısı... Suriye’den gelmişler
İkinci terörist nizamiyeyi geçemeyince kendini patlattı. Saldırıda roketatar da kullanıldı ancak ateş almadı.

ROKETATAR VE BOMBALAR SURİYE’DEN

Teröristlerde fabrikasyon olan 9.700 gr RDX ihtiva eden C-4 patlayıcı madde, el bombası, roketatar, suikast silahı olarak bilinen Glock marka susturucu takılı tabanca çıkması dikkat çekti. Yapılan ilk incelemelerde roketatar ve patlayıcının Suriye üzerinden yasadışı yollardan Türkiye’ye sokulduğu belirlendi. Teröristlerin de yine Suriye üzerinden yasadışı yollardan Türkiye’ye girdiği değerlendirilirken, sonrasında teröristlere yardım ve yataklık eden kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

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ÇALINTI ARACIN PTS KAYDI ÇIKMADI

- Teröristlerin veteriner teknikeri Mikail Bozlağan’ı öldürdükten sonra gasp ettiği ve saldırıda kullandığı 38 TP 962 plakalı aracın Kayseri’den Ankara’ya kadar nasıl takibe takılmadığı da soruşturuluyor. Normal şartlarda gasp edilen bir aracın plakasının anında kayıtlara girilerek Plaka Tanıma Sistem’ne (PTS) düşüyor. Kaydın ardından da aracın PTS kayıtlarında takibi ve yakalanması kolaylaşıyor. 

 

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#İçişleri Bakanlığı#Terör Saldısı#Hasan Oğuz

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