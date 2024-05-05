İçişleri Bakanlığı tasarrufa gitti

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile birlikte Bakan Yardımcısı olarak çalışan Bülent Turan, Münir Karaloğlu, Mehmet Aktaş ve Ramazan Sağlam’ın makamlarında görev yapan emniyet personelinin görevlendirmelerine son verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) merkez birimlerinden Koruma Dairesi Başkanlığı kadrosunda bulunup bakan yardımcılarının özel kalemlerinde ve korunmasında geçici görevle çalışan 69 polisin görevleri sonlandırıldı. Dört bakan yardımcısının her birine biri şoför, diğeri koruma olmak üzere sadece ikişer polis bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın konvoyunda yer alan araç ve koruma sayısı da azaltıldı. Bakan Yerlikaya’nın konvoyundaki 2 koruma aracı kaldırıldı.

Haberin Devamı

69 POLİSİN GÖREVİ SONLANDIRILDI

İçişleri Bakanlığı yetkililerince, “Görevden alımlar tamamen tasarruf tedbirleri doğrultusunda alınmış bir karar. Bakan ve bakan yardımcılarının koruma araçlarında tasarrufa gidildi. Koruma araçlarının sayısı azaltıldı. Bakanın da koruma aracı sayısı azaltıldı. Koruma araçları azaltılınca vardiyalı olan korumaların da sayısında bir hayli azalma oldu. Herhangi bir tehdit durumu veya ihtiyaç duyulması haline yeniden görevlendirmeler yapılır” denildi.