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İçişleri Bakanlığı tasarrufa gitti

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#Emniyet Genel Müdürlüğü#İçişleri Bakanlığı#Tasarruf
İçişleri Bakanlığı tasarrufa gitti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 07:00

Emniyet Genel Müdürlüğü tasarruf tedbirleri kapsamında Bakan Yerlikaya’nın dört yardımcısının özel kalemlerinde ve korumalarında çalışan 69 polisin görevlendirmesine son verdi, Yerlikaya’nın 2 koruma aracı kaldırıldı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile birlikte Bakan Yardımcısı olarak çalışan Bülent Turan, Münir Karaloğlu, Mehmet Aktaş ve Ramazan Sağlam’ın makamlarında görev yapan emniyet personelinin görevlendirmelerine son verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) merkez birimlerinden Koruma Dairesi Başkanlığı kadrosunda bulunup bakan yardımcılarının özel kalemlerinde ve korunmasında geçici görevle çalışan 69 polisin görevleri sonlandırıldı. Dört bakan yardımcısının her birine biri şoför, diğeri koruma olmak üzere sadece ikişer polis bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın konvoyunda yer alan araç ve koruma sayısı da azaltıldı. Bakan Yerlikaya’nın konvoyundaki 2 koruma aracı kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığı tasarrufa gitti

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69 POLİSİN GÖREVİ SONLANDIRILDI

İçişleri Bakanlığı yetkililerince, “Görevden alımlar tamamen tasarruf tedbirleri doğrultusunda alınmış bir karar. Bakan ve bakan yardımcılarının koruma araçlarında tasarrufa gidildi. Koruma araçlarının sayısı azaltıldı. Bakanın da koruma aracı sayısı azaltıldı. Koruma araçları azaltılınca vardiyalı olan korumaların da sayısında bir hayli azalma oldu. Herhangi bir tehdit durumu veya ihtiyaç duyulması haline yeniden görevlendirmeler yapılır” denildi.

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#Emniyet Genel Müdürlüğü#İçişleri Bakanlığı#Tasarruf

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