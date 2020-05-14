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Haber Giriş: 14.05.2020 - 09:38,Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Sayıları 78’e yükseldi…

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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Sayıları 78’e yükseldi…
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İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma unsurlarının ailelerinin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünde çözülme sürüyor. Jandarmanın ikna çalışması sonucu 2 örgüt mensubu daha teslim oldu

Bu kapsamda, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ikna çalışmaları sonucunda; terör örgütünün Suriye uzantısında faaliyet gösteren 2 terörist, Mardin’de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olanlardan  Z.A’nın 2015 yılında  örgüte katıldığı, R. A.H’nın ise 2016 yılında örgüte katıldığı tespit edildi.

Böylelikle 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 78’e yükseldi.

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