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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Cerablus ve El Bab bölgesinde 18 terörist yakalandı

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#İçişleri Bakanlığı#Terör#Suriye
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2022 12:00

İçişleri Bakanlığı, Suriye Cerablus ve El Bab bölgesinde, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı takip ve koordinesinde; 13 DEAŞ ve 5 PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı takip ve koordinesinde; Suriye Görev Gücü Cerablus ve El-Bab Jandarma Danışman Komutanlıkları unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu dün Suriye Cerablus ve El Bab bölgesinde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda taban genişletme, propaganda, eleman temini ile istihbarat toplama faaliyetleri yürüten ve aynı zamanda da eylem arayışı içinde olduğu belirlenen, aralarında örgütün sözde 'Maliye Emiri'nin de bulunduğu 13 DEAŞ mensubu ile Suriye Münbiç bölgesinden eylem amaçlı Cerablus bölgesine gönderildiği tespit edilen 5 PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu yakalandı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu Cerablus ve El Bab bölgesinde 18 terörist yakalandı

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Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda patlamaya hazır 10 kilo el yapımı patlayıcı içerikli bomba düzeneği, 4 bomba elektronik devre kartı, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 tabanca ve 253 fişek ele geçirildi.

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