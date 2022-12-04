Hayatı bir anda altüst olan Yaren’in isyanı: Hayallerimi bile çaldılar

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Yaren Gürbüz (25), 2014 yılında liseden mezun olduktan hemen sonra dil öğrenmek için ABD’ye gitti. Bir süre sonra da yeşil kart alarak New York’a yerleşti. Kendi peri masalını kendisi yaratmıştı. En sevdiği şey seyahatlere çıkmak ve bol bol fotoğraf çektirmekti. 2020 yılının aralık ayında ailesini görmek için memleketi Mersin’e geldi. Birkaç gün sonra dünya çapında pandemi nedeniyle sınırlar kapandı. Yaren’in dönüş bileti de iptal oldu.





ABD’ye dönmek için sınırların açılmasını bekleyen yaren, 12 Mart 2021 günü erkek arkadaşı Emir Kuytul’la (28) birlikte dışarı çıktı. Emir Kuytul hız sınırının 70 kilometre olduğu yolda yanına yanaşan Hasan Alparslan Bayandur’un otomobiliyle yarışmaya başladı. İki araç o kadar hızlıydı ki, Tarsus-Mersin karayolunun Çukurova kavşağından yasak olmasına rağmen dönmeye çalışan İsa Ataman’ın kullandığı TIR’a çarptılar. Otomobil tam da Yaren’in olduğu taraftan TIR’a çarpmıştı. Yaren’in yüzü parçalanırken erkek arkadaşı ise kazayı hafif yaralı olarak atlatmıştı. Kazayla ilgili yürütülen soruşturmada, bilirkişi yanlış yerden U dönüşü yapan TIR şoförü İsa Ataman’ı asli kusurlu, yarış yapan diğer iki sürücüyü ise tali kusurlu gördü. Başka bir bilirkişi ise kazanın oluşumunda ana kusurluların hızlarını kesmeden yarışa devam eden araçlar olduğunu belirterek ikisini de kazanın asli kusurlusu gördü.

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Yaren’in avukatı Funda Sadıkahmet, şikâyet dilekçesinde kazaya trafik kurallarını hiçe sayarak davetiye çıkaran üç şüphelinin de en üst sınırdan ceza almasını talep etti. Soruşturma sonunda TIR şoförü hakkında “taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan 3 yıl, diğer iki şüpheli hakkında “taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıla kadar hapis cezaları istendi.

‘GEÇMİŞ OLSUN BİLE DEMEDİLER’

Tarsus 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya sanıklardan sadece Emir Kuytul katıldı. Duruşmada söz verilen Yaren Gürbüz, kaza anını kesinlikle hatırlamadığını, hiçbir sanığın geçmiş olsun bile dilemediğini belirterek “Bugüne kadar yaşadığım tüm sıkıntılar sebebiyle sanıkların cezasını çekmesini istiyorum” dedi. Avukatı ise suç vasfının değişeceğini belirterek yargılamanın Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılmasını talep etti. Savunması alınan Emir Kuytul yarış yapmadığını ve sanıklardan şikâyetçi olduğunu söyledi. Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.





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Kazada Yaren Gürbüz’ün burnu, dişleri ve çenesiyle birlikte kalçası, dizi, femur kemiği, sağ topuğu, kaburgası ve köprücük kemiği kırıldı. Yaklaşık 2.5 ay yoğun bakımda tedavi gören Yaren Gürbüz’ün sadece ilk operasyonu 19 saat sürdü. Bir gözünü kaybetti. Görme yetisini kaybeden gözüne kornea nakli yapıldı ancak vücudu reddetti. Sağ kulağı yüzde 50 oranında duyma yetisini kaybetti. Burun kemikleri paramparça olduğu için göğüs kafesinden alınan kemik burnuna konuldu. Sayısız operasyon geçirdi. Kaza nedeniyle zorunlu olarak Türkiye’de kaldığı için yeşil kartı iptal oldu.

AMELİYAT ÜSTÜNE AMELİYAT OLDU

'HATALARININ BEDELİNİ BEN ÖDÜYORUM'

New York’ta yıllarca çalışıp bir düzen kurduğunu ancak geçirdiği kazayla tüm hayatının altüst olduğunu söyleyen Yaren Gürbüz yaşadıklarını şöyle anlattı:

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‘DUYGULARIMI KAYBETTİM’

“Güzel bir hayatım vardı. Bir şarkı çıkarmayı da çok istiyordum. Hatta kazadan kısa bir süre önce ağabeyimle stüdyoda şarkı söyleyip YouTube’a yüklemiştik. Kazadan sonra hayatım bitti. Hayallerim ve geleceğim de... Yüzümdeki tüm kemikler kırıldı. Görmeyen gözüme kornea nakli yapıldı ancak vücut reddetti. Sağ kulağım yüzde 50 duyuyor artık. Göğsümden alınan kemik burnuma takıldı, ancak o da yana kaydı. Çenem kaydığı için çiğneyemiyorum, sadece yumuşak şeylerle besleniyorum. Amerika’daki hayatım bitti. Kırılan ayak topuğumda sürekli bir acı var. Gözlerimi çok severdim. Şimdi görmeyen gözüm mavileşti. En büyük yaram bu. Daha sayısız ameliyat olacağım. Mucize şekilde hayatta kaldım. Benden en güzel duygularımı, en güzel yaşlarımı, hayallerimi bile çaldılar. Ben bir daha birini sevebilir miyim ya da bir başkası beni sevebilir mi bu kadar hasarla? Bir çocuğum olabilir mi bilmiyorum. Duyularımı kaybettim; gözüm, kulağım, burnum... Bir daha koşabilecek miyim? Destek almadan yatağa bile yatamıyorum, eğilemiyorum. Psikoloğa ayrı psikiyatriste ayrı gidiyorum.

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ADALET YERİNİ BULSUN

Annem her akşam ağlıyor. Ağabeyim tüm birikimini benim için harcadı, o da bitti. Bu insanlar artık trafiğe çıkmamalı hayatları boyunca. O üç kişinin hatasının bedelini ben ödüyorum. Onlarsa hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ediyor. Hak ettikleri cezayı almazlarsa ben yaşayamam, içimdeki öfke beni öldürür.”





Yaren Gürbüz’ün erkek arkadaşı Emir Kuytul’un ismi 2013 yılında bir cinayete de karışmıştı. İddiaya göre 2013 yılında trafikte bir kamyon şoförüyle tartışan Emir Kuytul, tabancasıyla kamyon şoförüne ateş etti. Kurşunlardan biri o sırada yoldan motosikletiyle geçen Fikret Tutak’ın göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Tutak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan Emir Kuytul aynı gün yakalandı ve tutuklandı. Fikret Tutak’ın ölümüyle ilgili ceza alan Emir Kuytul bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi.