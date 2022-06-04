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İçişleri Bakanlığı duyurdu... 2022 yılında ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu 41'e yükseldi

#İçişleri Bakanlığı#PKK#Örgüt
İçişleri Bakanlığı duyurdu... 2022 yılında ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu 41e yükseldi

İçişleri Bakanlığı, yılbaşından bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısının 41’e yükseldiğini duyurdu.

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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye, İran ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 41'e yükseldi” denildi.

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#İçişleri Bakanlığı#PKK#Örgüt

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