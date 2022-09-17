İçişleri Bakanlığı duyurdu: 126 okul servis aracı trafikten men edildi

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İçişleri Bakanlığı koordinesinde mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, çocuk ve gençleri başta kumar olmak üzere her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, park-bahçeler ve oyun salonlarını denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlangıç haftasında 5 gün boyunca “Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması” yapıldı. Aynı zamanda okul servis araçları hafta boyunca yoğunlaştırılmış şekilde denetlendi.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak günlük 19 bin 26 karma ekip ile 60 bin 813 emniyet ve jandarma personelinin katılımı ile yapılan tüm uygulamalarda; 51 bin 870 okul servis aracı denetlendi.

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Bu denetimlerde 505’ine “Araç Muayenesi Yaptırmamak”, 441’ine “Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak”, 259’una “Emniyet Kemeri Takmamak”, 80’ine “Fazla Yolcu Taşımak” ihlalleri başta olmak üzere diğer ihlallerle birlikte toplamda 1.434 servis aracı ve sürücüsüne cezai işlem yapılarak, idari para cezası uygulandı. Ayrıca eksikliği tespit edilen 126 okul servis aracı trafikten men edildi.

104 BİN 680 OKUL ÇEVRESİ DENETLENDİ

Eş zamanlı yapılan uygulamalarda: 104.680 okul çevresi başta olmak üzere ülke genelinde bulunan 126.347 umuma açık yer (kahvehaneler, kıraathaneler, kafeler, internet ve oyun salonları, iddia ve ganyan bayileri, içkili yerler vb.), park ve bahçeler, metruk binalar, çakmak gazı ile tiner gibi uçucu madde, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamülleri satışı yapılan yerler gün boyunca denetlendi. Denetimlerde; 69 işyeri hakkında idari işlem yapıldı.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 2 BİN 195 ŞAHIS YAKALANDI

Uygulamada, 3 FETÖ/PDY, 59uyuşturucu suçları, 15 cinsel suçlar, 95 yaralama, 96 hırsızlık, 95 dolandırıcılık, 56 tehdit, 33

hakaret, 1.354 yoklama kaçağı-bakaya ve 389 diğer suçlardan olmak üzere toplam 2.195 aranan şahıs yakalanmış olup 56 kayıp çocuk bulundu.

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12 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 414 adet mermi, 10 adet kurusıkı tabanca ile 13 adet kesici/delici alet elde edildi. 7.974 paket kaçak sigara, 51.260 adet doldurulmuş makaron, 26.300 adet doldurulmaya hazır boş makaron, 59 kg. kıyılmış tütün ve 29 lt. kaçak içki ele geçirildi.