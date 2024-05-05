×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İçişleri Bakanlığı açıkladı... Son 10 ayda 469 organize suç örgütü çökertildi

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanlığı#Operasyon#Polis
İçişleri Bakanlığı açıkladı... Son 10 ayda 469 organize suç örgütü çökertildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 16:46

İçişleri Bakanlığı, son 10 ay içinde 15’i uluslararası, 40’ı ulusal, 78’i bölgesel, 336’sı yerel olmak üzere toplam 469 organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanlığı'ndan organize suç örgütleriyle mücadeleye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

22 yıldır Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Yeniden Büyük ve Güçlü Türkiye için büyük bir gayretle çalışıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda vermiş olduğu büyük destek ve “Türkiye’nin Huzuru” için hukuktan aldığımız güçle son 10 ay içinde, 15’i uluslararası, 40’ı ulusal, 78’i bölgesel, 336’sı yerel olmak üzere toplam 469 organize suç örgütünün çökertildi.

Organize suç örgütleri ile mücadelemiz devam ederken bazı sosyal medya hesaplarından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile ilgili iddiaları içeren paylaşımlar yapılmaktadır.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce daha önce soruşturması yapılan ve mahkeme süreci devam eden Ankara’daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyadaki iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca Mülkiye Müfettişleri görevlendirilmiştir.

Gözden KaçmasınMilyonların gözü Kabine toplantısında... İşte masadaki konularMilyonların gözü Kabine toplantısında... İşte masadaki konularHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanlığı#Operasyon#Polis

BAKMADAN GEÇME!