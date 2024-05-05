Milyonların gözü Kabine toplantısında... İşte masadaki konular

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CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan, Kabine toplantısındaki gündem maddelerini şu şekilde açıkladı:

İsrail saldırılarının sona ermesi için Türkiye diplomatik girişimlerini sürdürüyor. Türkiye'nin aldığı bazı tedbirler olmuştu; 54 ürüne ihracat kısıtlaması gelmişti, geçtiğimiz günlerde de tüm ürünleri kapsayacak şekilde İsrail ile ithalat ve ihracat işlemleri kesildi. Atılan adımın ekonomik etkileri masaya yatırılacak. Bundan sonra alınabilecek ek yaptırımlar neler olacak bu da görüşülecek. Bölgede ateşkes için atılabilecek yeni adımlar da gündemde.

DAR GELİRLİ VE EMEKLİLER İÇİN ATILABİLECEK ADIMLAR

Enflasyon oranının düşürülmesi için atılabilecek adımlar kabinenin görüşeceği konulardan biri. Düşüşün hızlanması için gerekli tedbirler kabinedeki masada olacak. Dar gelirli ve emekliler için atılacak adımlar mümkün mü bu da değerlendirilecek.

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Kredi derecelendirme kurumlarından biri 11 yıl sonra kademe artışı yapmıştı Türkiye için ve Bakan Şimşek durumun olumlu olduğunu ifade etmişti. Bakan şimşek, artışların beklentiler dahilinde olduğunu işaret etti.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Milli Eğitim Bakanı Tekin pazartesi gününü işaret ederek öğretmen atanacak öğretmen sayısı ve branş bazında kontenjan dağılımları açıklanmış olur dedi.

Terörle mücadelede operasyonlarla ilgili son durum da kabinenin gündeminde olacak.