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İçişleri Bakanlığı: 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

#İçişleri Bakanlığı#PKK#Jandarma Genel Komutanlığı
İçişleri Bakanlığı: 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

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İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu” denildi.

SAYI 61'E YÜKSELDİ

Açıklamada, “Teslim olan örgüt mensubunun 2013 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 61'e yükseldi” denildi.

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#İçişleri Bakanlığı#PKK#Jandarma Genel Komutanlığı

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