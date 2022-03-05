Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Putin ile görüşecek

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Putin ile görüşecek. Biz bu görüşmelerin mutlaka olumlu etkisinin olacağına inanıyoruz. Sahada yaşananları 10 gündür görüyoruz, sivillerden, askeri kayıplardan bahsediyoruz.

Bütün bölgede, Karadeniz'de, Doğu Avrupa'da gerilim yaşanıyor. Bu tabloyu görüp karar vericilerin makul adımlar atması gerekiyor. Kremlin'den bu yönde gelen mesajları olumlu karşılıyoruz ama somut adım atılması için de daha fazla zaman kaybına tahammülümüz yok.

Bu savaşı derhal durdurun, insani koridor oluşturalım. Cumhurbaşkanımızın mesajı bu yönde olacak.

Devam eden bu savaş daha uzarsa bütün bölge için yıkım olacaktır. Cumhurbaşkanımızın mesajı da savaşın derhal durdurulması ve diplomasiye şans verilmesi olacak.