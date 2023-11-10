İBB’den 450 milyon liralık zemin altı otopark yatırımı

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Eski CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in de katıldığı temel atma töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’de siyasi ahlak meselesi bulunduğunu, kutuplaşmanın oy hesabı üzerinden yürütüldüğünü ve İstanbul modelini tüm Türkiye’ye yayacaklarını söyledi. İSPARK’ı 4 yılda 750 lokasyondan 1114 lokasyona ve 97 bin 127 bin araç kapasitesine çıkardıklarını belirten İmamoğlu, 443 milyon bedelle ihalesi sonuçlanan projeyi önümüzdeki yıl vatandaşlarla buluşturacaklarını belirtti.