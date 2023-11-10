×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İBB’den 450 milyon liralık zemin altı otopark yatırımı

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Ekrem İmamoğlu#Engin Altay
İBB’den 450 milyon liralık zemin altı otopark yatırımı
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2023 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Kuştepe’de, içinde halı saha, düğün salonu, kafeterya, çocuk olun alanı ve kaykay pistinin de bulunduğu zemin altı otopark temeli attı.

Haberin Devamı

Eski CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in de katıldığı temel atma töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’de siyasi ahlak meselesi bulunduğunu, kutuplaşmanın oy hesabı üzerinden yürütüldüğünü ve İstanbul modelini tüm Türkiye’ye yayacaklarını söyledi. İSPARK’ı 4 yılda 750 lokasyondan 1114 lokasyona ve 97 bin 127 bin araç kapasitesine çıkardıklarını belirten İmamoğlu, 443 milyon bedelle ihalesi sonuçlanan projeyi önümüzdeki yıl vatandaşlarla buluşturacaklarını belirtti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#Ekrem İmamoğlu#Engin Altay

BAKMADAN GEÇME!