İBB soruşturmasında 4 personele ihraç

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Küçükçekmece Menekşe Sahil Parkı’nda, yakınları tarafından pikniğe götürülen 5 yaşındaki Edanur Gezer, İBB tarafından yapılan kazı alanında oluşan içi su dolu 135 santimlik çukurda boğularak hayatını kaybetmişti. Edanur’un ölümüne ilişkin İBB Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturmada, İBB iştirakı Ağaç A.Ş.’de işçi statüsünde bulunan personelin İBB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bilgi vermeden işlem yaptığı tespit edildi.

Eylemleri nedeniyle Ağaç A.Ş.’de görevli Makine Teknikeri F. K., kepçe operatörü S. A. ve tesisat ustası F. C. ile 2. Bölge Şefi C.Ş. hakkında ihraç kararı önerildi. Karar, Ağaç A.Ş. Disiplin Kuruluyla paylaşıldı. Raporda, İBB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nda görevli şube müdürü, teknik müdür yardımcısı ve bölge şefinin yaşanan ölüm olayı ile illiyet bağlarının olmadığı belirtildi.

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UYARI VE KINAMA CEZASI

Bununla birlikte İBB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı görevlilerinin olaydan 2 gün önce saha incelemesi sırasında su birikintisi tespit etmeleri ve giderilmesine dönük talimat vermelerine rağmen, talimatla ilgili süreci takip etmemeleri nedeniyle uyarı ve kınama cezaları almaları gerektiği tavsiye edildi.