Hürriyet’e ‘Kırmızı Yelek’ ödülü

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Türk Kızılay’ın çalışmalarına gönüllü olarak katılan kişi, kurum ve STK’lar ilk kez 2021 yılında düzenlenen Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödülü ile onurlandırılmaya başlandı. Bu yılki Kırmızı Yelek Gönüllülük Ödülleri için 20 ülkeden toplam 228 aday vardı. Adaylardan 125’i jüri oylamasına sunuldu ve oybirliğiyle seçilenler dün Haliç Kongre Merkezi’nde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın da katıldığı törenle ödüllerini aldı.

JÜRİ SEÇTİ

Ödüllerin jürisinde Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, NTV Dış Haberler Koordinatörü Ahmet Yeşiltepe, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Psikiyatr Kemal Sayar, TRT Merkez Haber Müdürü Lamia Ayhan, İstanbul Üniversitesi Gönüllülük Araştırmaları Merkezi’nden Doç. Dr. Murat Şentürk, UN Volunteers Türkiye Koordinatörü Nil Memişoğlu ve IFRC Türkiye Delegasyon Başkanı Ruben Cano yer aldı. Hürriyet gazetesi de medya dalında ödül alan kurumlar arasındaydı. Hürriyet gazetesi adına ödülü Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’ın elinden aldı. Bu yılın Gönüllüye Vefa Ödülü ise Marmaris’teki orman yangınları sırasında ekiplere yardım ederken geçirdiği trafik kazası sonucu alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden Şahin Akdemir’in ailesine takdim edildi.

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EMİNE ERDOĞAN’DAN GÖNÜLLÜLERE TEŞEKKÜR

Emine Erdoğan törendeki konuşmasında özetle şunları söyledi: “Hayat, iyiyle kötünün, acıyla mutluluğun, aydınlıkla karanlığın iç içe ve yan yana olduğu zor bir imtihan. Bu imtihanı kolay kılan iyiliğe sarılmaktır. Çünkü insanlığın aynası iyilikle parlar. Kalplerimiz iyilikle şifa bulur. Bu vesileyle, Kızılay gönüllüsü olarak, karşılık beklemediği emeklerini toplumun istifadesine sunmuş tüm güzel kalplere şükranlarımı sunuyorum. Bugün burada ödül alan gönüllüler, insanlık sanatının varabileceği doruk noktalarını gösterdiler. Dünya Gönüllüler Günü’nü kutluyor, insanın insana sahip çıktığı bir dünya diliyorum.”

Müslüman olan ünlü ABD’li şarkıcı Yusuf İslam (Cat Stevens) bağışlarıyla hayata geçirilen ‘Peace Train-Barış Treni’ projesiyle Uluslararası Gönüllülük dalında ödüle layık görüldü. Ödülü İslam’ın adına torunu Muhammed Sulaiman aldı.