Hürriyet’e iki ödül

TÜRKİYE Foto Muhabirleri Derneği’nin (TFMD) 35 yıldır aralıksız olarak düzenlediği organizasyonun ödül töreni bu yıl Cumhurbaşkanlığı’nda yapıldı. Törene Emine Erdoğan’ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut katıldı. Yılın Basın Fotoğrafları 2020 Yarışması’nda ASKA Özel Ödülü’nü ve SGDD ASAM Özel Ödülü’nü alan Hürriyet fotomuhabiri Selçuk Şamiloğlu ödüllerini Emine Erdoğan’ın elinden aldı. TFMD Başkanı Hürriyet Gazetesi fotomuhabiri Rıza Özel, Emine Erdoğan’a Tahsin Ceylan’ın çektiği Sıfır Atık Özel Ödülü alan fotoğrafı ve Mehmet Aslan’ın Türkiye Güzellikleri Kategorisi’nde birinci olan fotoğrafını hediye etti.

‘FOTOĞRAF HAFIZADIR’

Emine Erdoğan törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Fotoğraf, hafızadır. Elimizden kayıp giden hayatı, ancak fotoğraf çerçevelerinde saklayabiliyoruz. O karelerde hem güzellikler hem hüzünler yer alıyor. Bazen kuruyup giden bir gölün yası oluyor fotoğraf. Bazen bir zafer anının ölümsüzlüğü. Fotoğraf sayesinde hiç gidemeyeceğimiz yerleri keşfe çıkabiliyoruz. Bir mültecinin döktüğü gözyaşından da, bir ormanın döktüğü yapraktan da bu şekilde haberdar oluyoruz. Bakanla gören göz arasındaki fark, fotoğraflarda ortaya çıkıyor. O nedenle, bu güzel yarışmada ödül alan siz eser sahiplerini can-ı gönülden tebrik ediyorum.”

SGDD ÖDÜLÜ

Fırat Kalkanı sonrası Türkiye’nin eğitim seferberliği başlattığı Suriye’nin Azez kırsalında çocuklar çamur deryası içinde okula gidiyor.

ASKA ÖDÜLÜ

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bulunan ve Kommagene Krallığı’na ev sahipliği yapmış Nemrut Dağ’ı ‘UNESCO Dünya Mirası’ listesinde.

SIFIR ATIK’A ÖZEL ÖDÜL

Bu yıl 35. kez gerçekleştirilen törende Sıfır Atık alanında farkındalık yaratmak üzere ilk kez özel ödül verildi. Tahsin Ceylan’a Sıfır Atık Özel Ödülü’nü Emine Erdoğan verdi.

(Selçuk Şamiloğlu ödüllerini Emine Erdoğan’ın elinden aldı.)

FOTOMUHABİRLERİN FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Törenin sonunda Emine Erdoğan, Yılın Basın Fotoğrafları 2020 yarışmasında ödül alan fotomuhabirleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, kendisine verilen fotoğraf makinesi ile fotomuhabirlerin fotoğrafını çekmeyi de ihmal etmedi.