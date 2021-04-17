Hürriyet’e 6 ödül... ‘Foto muhabirleri görsel tarih yazıyor’

36 yıllık geçmişiyle Türkiye’de düzenlenen en köklü fotoğraf organizasyonu da olan Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin (TFMD) Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’na 2020 yılında yaşanan olaylara damga vuran 5 bin 188 fotoğraf katıldı. 7 kategoride 28 fotoğraf ve 7 fotoğraf serisi ödüle layık görüldü. Ödülleri açıklayan TFMD Başkanı Rıza Özel, Türkiye ve dünyada foto muhabirlerin görsel tarih yazdıklarını dile getirdi.

Hürriyet gazetesi foto muhabirleri Mert Gökhan Koç, Selahattin Sönmez ve Selçuk Şamiloğlu yarışmada 6 ödül kazandı. “Sıfır Atık Özel Ödülü”, Ankara’da atık poşetleri yuvalarına taşıyan leylekleri görüntülediği karesiyle Selahattin Sönmez’in oldu. Sönmez ayrıca Sebahattin Yılmaz-Cem Emir Özel Ödülü’nü de İzmir depreminde çektiği fotoğraf serisiyle kazandı. 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını tek ve seri olarak “Pandemi” adıyla “Sağlık çalışanlarına saygı” sloganıyla iki ayrı kategoride değerlendirildi. Pandemi kategorisinde Mert Gökhan Koç, Ankara’da Kocatepe Camisi’nde yapılan dezenfektan çalışması karesiyle üçüncü oldu. Bu kategorinin seri dalında ise sokağa çıkma yasaklarında her gün binlerce insanı ağırlayan mega kent İstanbul’un sokaklarını anlatan fotoğraf serisiyle Selçuk Şamiloğlu üçüncülüğe hak kazandı.Mert Gökhan Koç, haber kategorisinde de ikinciliğe layık görüldü. Koç, Van’da çoğunluğu Afgan 49 göçmenin 5 saat süren operasyonun ardından kurtarıldıktan sonra Akdamar İskelesi’ne getirildiği anlarda çektiği kareyle bu ödülü aldı. Koç yarışmada Suriye’nin Atme bölgesinde yer alan çadır kentlerde oyun oynayan çocuğun fotoğrafıyla da AB Göç Özel Ödülü’ne hak kazandı. Yarışmada Demirören Medya Grubu’ndan Milliyet ve Fanatik gazeteleri ile DHA foto muhabirleri de 5 ödül aldı.



‘Pandemi’ kategorisi ‘seri’ dalında sokağa çıkma yasaklarında her gün binlerce insanı ağırlayan mega kent İstanbul’un sokaklarını anlatan fotoğraf serisiyle Selçuk Şamiloğlu üçüncülüğe layık görüldü.



Mert Gökhan Koç, Van’da çoğunluğu Afgan 49 göçmenin donmaktan kurtarıldığı anlarda çektiği kareyle ‘haber’ kategorisinde ikincilik kazandı.



‘Sıfır Atık Özel Ödülü’, Ankara’da atık poşetleri yuvalarına taşıyan leylekleri görüntülediği karesiyle Selahattin Sönmez’in oldu.

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