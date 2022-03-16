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Hürriyet’e 2 ödül

#Türkiye Gazeteciler Cemiyeti#Hürriyet#ÖDÜL
Hürriyet’e 2 ödül

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin, Gazetecilik Başarı Ödülleri’ni kazananlar belli oldu. Hürriyet Gazetesi’nden Fevzi Kızılkoyun ‘Bizi evlere kapatamazlar’ başlıklı röportajıyla, Ece Çelik de ‘Tekmene sağlık Emine’ başlıklı haberiyle ödül kazandı.

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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından verilen Gazetecilik Başarı Ödülleri’nin 2021 yılı sonuçları açıklandı. 1959 yılından beri verilen ödüller, basının her kolunda ayrı ayrı değerlendirilerek verildi. Bu yıl sadece spor haberi konusunda ödül değerlendirilmesi yapılmadı. Hürriyet Gazetesi, 2 dalda ödüle layık görüldü.

Fevzi Kızılkoyun, Hürriyet Gazetesi’nde 8 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan ‘Bizi evlere kapatamazlar’ başlıklı röportajıyla ‘Röportaj-Söyleşi’ dalında ödüle değer görüldü.

Ece Çelik’in Hürriyet Gazetesi’nde 25 Ekim 2021’de yayınlanan ‘Tekmene sağlık Emine’ haberi de ‘2021 Kadın Haberi Ödülü’ne layık görüldü. 

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#Türkiye Gazeteciler Cemiyeti#Hürriyet#ÖDÜL

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