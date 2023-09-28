Hürriyet yazdı yanlıştan dönüldü: Dere yatağına okul iptal

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Kastamonu’nun Bozkurt ve Abana ilçelerinde 2021 yılında meydana gelen sel felaketinde 70 kişi hayatını kaybetmiş, bir yıl geçmeden Ezine Deresi ikinci kez taşmış, köprüler yıkılmış, evler sular altında kalmıştı. Devlet Su İşleri (DSİ), Bozkurt’tan başlayarak Abana’ya uzanan Ezine Deresi’nin taşkın sahası içinde kaldığı gerekçesiyle 600’e yakın daireyi kamulaştırıp onlarca binayı yıkmıştı. Bu çalışmalar devam ederken dere yatağına okul temeli atılması Abanalıları ayağa kaldırmış, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi şikâyet yağmuruna tutulmuştu. Aradan geçen sürede okul inşaatı devam etmese de bu kez Sağlık Bakanlığı’nca Abana Devlet Hastanesi’nin Ezine Deresi’ne yapılacağı bilgisi Abanalıları üzdü.

Ancak halkı rahatlatan karar Kastamonu Valiliği’nden geldi. 18 milyon liralık okul projesinin iptal edildiği, önceki gün Bilgi Sistemi’ne (KASTABİL) yapılan yüklemeyle öğrenildi. KASTABİL’de 8 derslikli okul projesinin gerçekleşme oranının yüzde 5 olduğu, 374 bin lira harcandığı belirtilirken, proje durumu olarak, “İptal edildi” bilgisi verildi.

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TÜM ABANALILAR MUTLU

- Abanalı kuş fotoğrafçısı Mehmet Şenol, yanlıştan dönülmesinde Hürriyet’in manşetinin büyük etkisi olduğunu belirtirken, kararın tüm Abanalıları mutlu ettiğini, herkesin birbirini arayarak sevincini paylaştığını söyledi. Kendisine de çok sayıda telefon geldiğini kaydeden Şenol, “Bizler için yatırıma dinozorlar karşı çıkıyor, demişlerdi. Biz ne okula ne hastaneye karşıyız. Valimize de ‘Size okul yapılabilecek 5 yer gösteririm ama dere yatağına yapmayın’ demiştim. Halkın üzerinde yaşadığımız selin etkisi devam ediyor, halen en ufak yağmurda çocuklar okula gitmek istemiyor. Sağlık Bakanlığı’nın da dere yatağına hastane yapımından vazgeçtiğini öğrendik. Tüm Abana rahat bir uyku uyudu” dedi.