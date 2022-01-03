Hürriyet yazdı sorun çözüldü! Sanat taneleri kurtarılacak

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Birinci kısmı 1967, ikinci kısmı 1968 yılında tamamlanan İstanbul Manifaturacılar Çarşısı (İMÇ), o dönem birbirinden ünlü sanatçıların eserleriyle donatıldı. Bir zamanlar müzik dünyasının kalbinin attığı, şehrin ilk modern tarzdaki alışveriş merkezi İMÇ’nin duvarlarını Füreya Koral’dan Bedri Rahmi Eyüboğlu’na, Kuzgun Acar’dan Nedim Günsür’e kadar birçok ünlü sanatçıya ait sekiz adet duvar mozaiği süslüyor. Eyüboğlu, 1965 yılında 1. blokta yer alan geleneksel figürlerden esinlendiği ve Anadolu motiflerinden oluşan soyut kompozisyon mozaik pano ve yine 1965’te yaptığı 2’nci blokta yer alan kuşları, balıkları, minareleri, kubbeleri ve masmavi denizi ile İstanbul’u betimlediği panoyu yaptı.

ESNAF SAHİP ÇIKTI

Ancak İMÇ’yi adeta bir açıkhava müzesine çeviren mozaikler zamanla yıprandı, taneler tek tek dökülmeye başladı. Belli dönemlerde yapılan iyileştirmeler de mozaikler için yetersiz kaldı. Taşların bir kısmı kayboldu. Esnaf bulabildiği parçaları, bir gün restore edilir diye saklamaya başladı.





Mozaiklerle ilgili sevindirici haber İMÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Keçoğlu’ndan geldi. Ömer Keçoğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile restorasyon için protokol yapıldığını ve kısa sürede mozaik panolar için çalışmalar başlatılacağını belirtti. Mozaik panoların yanında İMÇ içerisinde bulunan 1969 Füreya Koral imzalı seramik Soyut Kompozisyon, 1965 Eren Eyüboğlu imzalı Figüratif Mozaik Pano, 1966’da yapılan Kuzgun Acar Kuşlar, Yavuz Görey tarafından 1965 yılında yapılmış Dekoratif Havuz Çeşme, 1967 yılında Sadi Diren tarafından yapılan Soyut seramik kompozisyon ve yine 1965 yılında Ali Teoman Germaner imzalı Duvar Rölyefi de bakıma alınacak.