Hürriyet yazdı, pasaportta fark krizi çözüldü

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, harç farkı alınmaması için ilgili birimlere talimat verdiklerini açıklarken şöyle konuştu: “Burada vatandaşımız haklı. Hepsi değil, bazı nüfus müdürlüklerimiz 31 Aralık’tan önce müracaat edip harcını yatıranlardan zam farkı almış. Bu da şikâyete konu oldu. Biz cuma akşamı (geçen hafta) talimat verdik. Bu hafta pazartesi itibarıyla, 31 Aralık 2022’ye kadar harcını yatırmış olanlardan bu farkın alınmayacağını bildirdik. Yani 1 Ocak 2023’ten önce harcını yatırmış vatandaşlarımızın ek bir ücret ödemelerine gerek yok.”

Gözden Kaçmasın Pasaportta 2023 şoku Haberi görüntüle

ÇİP KRİZİNE RAĞMEN REKOR KIRDIK

“Dünyada çip krizi olmasına rağmen Türkiye pasaport rekoru kırdı” diyen Soylu, şöyle devam etti: “710 bin yerli ve milli pasaport verdik. Hatta bu yıl milyonlarca pasaport basabilme kabiliyeti kazanıyoruz. Mart ayından sonra başka ülkelere de bir ihraç malzemesi olacak. Bunlar teknolojisi ve güvenlik kodları yüksek pasaportlar.

Haberin Devamı

4.5 MİLYON PASAPORT TALEBİ

Normalde Türkiye’nin verdiği pasaport yılda yaklaşık 2 milyon 100 bin. Bu da hafta sonları hariç, günde 7-8 bin gibi bir pasaporta karşılık geliyor. Ancak biz bu yıl 4.5 milyon pasaport talebiyle karşılaştık. Yani normal talebin iki katını geçti. Nüfus idaremizdeki tüm çalışanlar hafta sonları ve akşam mesai yaptı. Onlar bizim kahramanlarımız. Kendilerine minnettarız ve müteşekkiriz.”

YILBAŞI SONRASI NORMALE DÖNDÜK

Acil olarak yurtdışına çıkması gereken kimseyi de mağdur etmediklerini belirten Soylu, “Yılbaşından itibaren müracaat eden herkes geçmişte olduğu gibi normal süreler içinde pasaportlarını alabilecek. 1 Ocak sonrası tüm pasaport taleplerini rahatça karşılıyoruz. Geçmişte birikenleri de peyderpey veriyoruz” diye konuştu.