Hülya'yı öldüren eşi: Kazara tabancam ateş aldı, vurulduğunu bile anlamadım

Haberin Devamı

Bornova ilçesi Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde ayakkabı nakış atölyesi sahibi, 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Yeğin'e ulaşamayan yakınları, geçen yıl 22 Ekim'de, iş yerine gitti. Saat 00.30 sıralarında gittikleri iş yerinde Yeğin'i kanlar içerisinde bulan yakınlarının haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde tabancayla vurulan Yeğin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, şüpheli olarak Yeğin'in boşanma davası açtığı, ikinci eşi Kaffar Yeğin'i yakalamak için çalışma başlattı.

Hülya Şellavcı Yeğin'in, 6 ay önce evlendiği Kaffar Yeğin hakkında, tehdit edildiği gerekçesiyle 4 kez suç duyurusunda bulunduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Olaydan 3 gün sonra İzmir 16'ncı Aile Mahkemesi'nce Kaffar Yeğin hakkında 30 günlük zorlama hapis kararı verildi. Ayrıca Kaffar Yeğin'in, olay günü Hülya Şellavcı Yeğin'in öldürüldüğü atölyeye yakın bölgelerde görüntüleri ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Polis, kaçan Kaffar Yeğin'i, 8 Kasım'da Konak ilçesi Fatih Mahallesi'nde, saklandığı arkadaşı M.G.'nin (67) evinde yakaladı. Yeğin ve arkadaşı, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Kaffar Yeğin, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, arkadaşı M.G. ise serbest bırakıldı. Cinayetten önce hakkında çeşitli suçlamalar olan Kaffar Yeğin ile ilgili ilk iddianame, 'kadına karşı tehdit', 'hakaret', 'ısrarlı takip' ve 'basit yaralama' gibi suçlardan hazırlanırken, 13 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanık Kaffar Yeğin, 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, geçen 13 Mart'ta yargılanmaya başladı. Duruşmada, dava dosyasının Hülya Şellavcı Yeğin öldürülmesiyle ilgili davayla birleştirilmesi için yazı gönderilmesine karar verildi.

DAVANIN İLK DURUŞMASI BUGÜN GÖRÜLDÜ

Bu dava sürerken sanık Kaffar Yeğin hakkında 'eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasından ağırlaştırılmış müebbet, 'silahla gece vakti yağma'dan 15 yıla kadar hapis, 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle, 14 Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir dava daha açıldı. Davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşma salonunda fiziki koşullarının yetersiz olması nedeniyle dava, İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görüldü.

Haberin Devamı

Duruşmaya tutuklu sanık Kaffar Yeğin, Hülya Şellavcı Yeğin'in kızı Buse Aktürk, oğlu Bartu Uthan, damadı ve ailenin avukatı Ensar Aktürk'ün de aralarında bulunduğu taraf avukatları ile müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Karabağlar Kent Konseyi Kadın Meclisi Şiddetle Mücadele Grubu, Hülya'nın akrabaları ve çok sayıda kadın da duruşmayı takip etti. Duruşmada savunma yapan Kaffar Yeğin, Hülya Şellavcı ve ailesine hakaret etmediğini, tehditlerde bulunmadığını söyledi. İfadesinde sürekli tabanca taşıdığını da belirten sanık Yeğin, "Olay günü Hülya Şellavcı Yeğin, bana hakaret etti, tartıştık. Bu sırada kazara tabancam bir anda ateş aldı. Vurulduğunu bile anlamadım" dedi.

Haberin Devamı

ANNEMİ VE AİLESİNİ TEHDİT EDİYORDU'

Ardından söz verilen öldürülen Hülya Şellavcı Yeğin'in kızı Buse Aktürk, şikayetçi olduğunu vurgulayıp, sanık Yeğin'in annesini ve ailesini tehdit ettiğini, bu nedenle annesinin biber gazıyla gezdiğini söyledi.

Hülya Şellavcı Yeğin'in oğlu Bartu Uthan ise kendisi askerdeyken annesinin boşanmak istediğini ancak sanığın bunun karşılığında para istediğini kendisine ilettiğini söyledi. Ailenin avukatı Ensar Aktürk ise Hülya'nın 5 kez karakola başvurduğunu, adli makamların yeterli tedbiri almadığı için sanığın 4 kez koruma kararını ihlal ettiğine dikkati çekti. Yeğin'in üzerinde bulunan paranın olay yerinden aldığı Hülya Şellavcı Yeğin'in çantasında bulunan para olabileceği gerekçesiyle paranın sanığa iade edilmemesini talep etti.

Haberin Devamı

Tanıkların da dinlenmesini ardından mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına ve 50. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen 'ısrarlı takip' davasının yargılamayı uzatacağı gerekçesiyle, dosyaya eklenme talebini reddine karar verdi. Sanığın üzerinde bulunan paranın iade edilmemesi talebini de reddeden Mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmada esas hakkında mütalaa hazırlanacağını belirtip, duruşmayı erteledi.