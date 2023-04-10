Bakan Kurum: Önceliğimiz deprem bölgesi ve İstanbul'un dönüşümü

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Habertürk'te soruları yanıtlıyor.

Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

1.sıra ve 1.bölge sayın cumhurbaşkanımızın aday olduğu yerdi. O yüzden bizim için gurur verici. İstanbul'un geleceği adına yapılacak çalışmalarda üstümüze düşen her türlü görevi yerine getireceğiz. 2 önceliğimiz var. Seçimlerde Cumhur ittifakı ve cumhurbaşkanımızı seçmek. İkincisi deprem bölgesindeki 11 ilimiz. Konutları yapmak ikinci önceliğimiz.

Hiçbir zaman görev beklemedim verilen görevi en iyi şekilde yapmaya gayret ettim. 2 öncelik üzerinde çalışmalarımızı yapacağız. Mecliste de üstümüze düşen vazife ne olursa yapacağız. Ne bir belediye ne başka görevle ilgili beklentimiz yok.

"GÖNLÜMÜZ DEPREM BÖLGESİNDE OLACAK"

Perşembe günü sayın cumhurbaşkanımızın teşrifiyle temel atma süreçlerine devam edeceğiz. İnşa sürecini hızlı şekilde yürütüyoruz. 66 gün geçmesine rağmen 100 konutu başlatmış oluyoruz. 650 bin konutu başlatmak suretiyle 1 yıl içerisinde etap etap teslim edeceğiz. Burada olsak da gönlümüz deprem bölgesinde olacak.

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Ülkemizde her yıl 650 bin konut yapılır. İstemekle alakalı. Bu konuda yapılması gereken çalışmaları yapıyoruz. Depremin başına gidecek olursak enkaz çalışmaları yürütülürken çadır kentleri kurduk. O arada TOKİ ile yeni yerleşim yeri tespitini başlattık. 15 gün sonra ilk temelleri attık. Teknik tüm tedbirleri alarak yapıyoruz. 143 bin konutumuzda hiçbir binamız çökmemiş. Her gün deprem oluyor. O zaman inşaat sektörünü bu mantıkla tamamen durdurmamız gerekiyor.

En sağlam zemine yapıyoruz. Mikro bölgeleme çalışmaları yapıyoruz. Hesaplamaları muhalefet yapıyor. Bizi kendinize benzetmeyen. Elazığ'da ağır hasarlı binalar 1 yıl sonra vatandaşımıza verilmiş. Sayın Kılıçdaroğlu İzmir'e baksın. Bedava konut dağıtacağız diyor ya. 5 bin 61 konut sözü vermişiz. İlk konutlarımızı 6 ay sonra bitirdik. Bunu yapabilen irade deprem konutlarını da yapacak. Biz Gaziantep'te bir üs kurduk. Tüm inşaat malzemeleri üreticileriyle bir araya geldik. Hepsi stoklarının yeteceğini bize söylediler. Biz ihalelerimizi yapıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu her fırsatta müteahhitleri tehdit etmesine rağmen biz 100 bin konuttan bahsediyoruz. Herhangi bir sorun yaşamayacağız.

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"KILIÇDAROĞLU NEDEN İZMİR'DE BEDAVA KONUT YAPIP VERMEDİ"

Boş vaat vermek çok kolay. Seçime 34 gün kalmış, nasıl olsa sırtınızda küfe yok. Yapamayacağınız hayalleri söyleyebilirsiniz. Biz hiçbir zaman böyle bir siyaset yapamadık. 14 seçimdir AK Partimiz kazanıyorsa projelerdendir. Hiçbir zaman popülist yaklaşmadık. Madem sayın Kılıçdaroğlu yapmak istiyor neden İzmir'de bedava konut yapıp vermedi. İBB kendisinde değil mi. 100 bin konut dönüşümü yapacağız dediler. Neden yapmadılar. Anka Park diye tutturdular. Ankara'daki sosyal konut işi ne olacak? Seçmen gözüyle bakıyorum, kimin vaatlerinin tuttuğuna bakarım. Yapamayacağı bir sözü vererek insanları istismar etmek kadar yanlış bir şey yok.

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Biz afet konutlarında devletimiz yüzde 50-60'ının sübvansiyonunu sağlıyor. Gerisi 2 yıl ödemesi şekilde vatandaşımıza veriliyor. İzmir'in aylık taksiti bin 20 lira. Eşya ve taşınma yardımı veriyoruz. Hasar tespit yapıyoruz. Milli servet var. AFAD'da hak sahipliği bir evin barınmasıdır. 5 dairesi olan mağdur olmasın diye 1'ini AFAD'dan 4'ünü kentsel dönüşümden verdik. Yıllardır ülkemizde deprem oluyor. Geçmişte yapılan konutlar ve acılar var.

"DEFNE'DE YOĞUN YIKIM SÖZ KONUSU"

Sağlam zemin ve sağlam yapı teknikleriyle süreci yürütüyoruz. Deprem hasarına baktığınızda sıvılaşma var mı yok mu diye, hasarın yoğunluğu nereyse hasar tespit sonuçları tabloya işleniyor. Antakya merkezde Defne'de yoğun yıkım söz konusu. Zemin sıvılaşması kaynaklı sağlam olması gereken zemin yumuşak zemine dönüyor. Bu tespitleri hocalarımızla paylaştığımızda şaşırdılar. Onlar da şaşırdılar bu tespit bizde yok dediler. 2.gün itibarıyla hasar tespite başladık. 5 milyon 919 bağımsız bölümü inceledik. 872 bin bağımsız bölüm ağır yıkılacak olduğunun tespitini yaptık. Dijitalleştirdik, haritalara yansıttık.

Ayrıntılar gelecek...