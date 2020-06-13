Hrant Dink Vakfı’nı tehdide 26 yıla kadar hapis talebi
Hrant Dink Vakfı’na tehdit içeren e-posta gönderilmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca re’sen başlatılan soruşturma tamamlandı.
Hazırlanan iddianamede, soruşturma kapsamında tutuklanan Hüseyin Ateş’in, ‘zincirleme şekilde imzasız mektup veya özel işaretlerle tehdit’ suçundan 7.5 yıldan 26 yıl 3 aya kadar, Ersin Başkan’ın ise 2.5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar hapsi talep edildi. İddianamede Hrant Dink Vakfı’nın da arasında bulunduğu 9 müşteki yer aldı. İddianame 56’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme iddianamenin kabul ya da reddine ilişkin kararını önümüzdeki günlerde açıklayacak.
MEKTUP SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Hrant Dink Vakfı’na mayıs ayında tehdit içeren e-postalarla, aynı tarihlerde posta aracılığı ile gönderilen mektuba ilişkin soruşturma ise devam ediyor. Vakfın avukatı Hakan Bakırcıoğlu tarafından savcılığa verilen mektubu yollayan kişinin bağlantılarını tespit çalışmaları sürüyor.
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