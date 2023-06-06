HPV aşısında kadınlara iyi haber

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Ankara’da yaşayan M.Y. isimli kadın 3 doz HPV aşısı oldu ve 3 bin 44 TL olan aşı bedelinin SGK tarafından kendisine ödenmesi için başvuru yaptı. Ancak SGK, olumsuz yanıt verdi. M.Y. de avukatı Soner Aslan aracılığıyla Ankara 62. İş Mahkemesi’ne dava açtı.

71 ÜLKEDE ÜCRETSİZ

Dava dilekçesinde, “HPV aşısı 71 ülkede ücretsizdir. Ölümcül rahim ağzı kanserini tamamen önleyen HPV aşısının SGK’nın karşıladığı ilaç ve tedavi listesinde yer almaması ve fahiş fiyatla satışa sunulması sosyal devlet ilkesine aykırıdır” denildi. SGK davanın reddini istedi.

Mahkeme 23 Mayıs günü yapılan duruşmada davanın kabulüne karar vererek, genç kadının ödediği 3 doz aşı bedelinin SGK tarafından karşılanmasına hükmetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da daha önce HPV aşısının ücretsiz yapılacağını duyurmuştu.