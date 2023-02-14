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Hoş geldin bebek

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#Deprem#Bebek#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Hoş geldin bebek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2023 07:00

Binlerce hayatın yitip gittiği depremden kurtulup, başka kentlere sevk edilen anne adayları bebeklerini kucaklarına almaya başladı.

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Depremden etkilenen 10 ilde 3 bin 677 bebek dünyaya geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından 2 bin 896 hamile kadının, 3 bin 943 lohusa kadının ve 9 bin 685 bebeğin takip alındığını açıkladı. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta oturan İlkyaz (25) ile Zeki Meşe çiftinin evleri, depremde ciddi hasar gördü. İlkyaz Meşe'nin doğumunun yaklaşması nedeniyle çift, depremin 2'nci günü akrabalarının olduğu Ereğli'ye geldi. Ereğli Devlet Hastanesi'nde doğuma alınan İlkyaz Meşe, ilk çocuğunu dünyaya getirdi, bebeğe 'Fadime' ismi verildi.

EGE YIKIMDAN DOĞDU

Gaziantep’teki evleri depremde yıkılan 9 aylık hamile Ebru Beyaztaş (20) da Amasya’daki hastanede sezaryenle ikinci çocuğu Abdullah Ege’yi dünyaya getirdi. Ebru Beyaztaş, depremde yaşadıklarını şöyle anlattı: “Depreme uykuda yakalandık, çok korktuk. Hiç kıpırdayamadık. Sallantı bitene kadar dışarı çıkmadık, sonrasında kendimizi dışarı attık. Direkt arabaya bindik, bir daha da eve gitmedik. Bir süre Gaziantep’te kaldıktan sonra hamileliğimin son zamanlarıydı, sancım da başlayınca ‘Uzak bir şehre gidelim, orada kalalım, hastane sıkıntımız ve deprem korkumuz olmasın’ istedik. Onun için buraya geldik. Burada doğum yaptım.” 

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Hoş geldin bebek

Ebru Beyaztaş/Ege Beyaztaş

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#Deprem#Bebek#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

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