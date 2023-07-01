×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Hollanda Kralı Alexander‘dan “kölelik” özrü

Güncelleme Tarihi:

#Hollanda#Köle#Kral
Hollanda Kralı Alexander‘dan “kölelik” özrü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2023 20:02

Hollanda Kralı Willem-Alexander, Hollanda’nın kölelikteki tarihsel rolü ve bu etkinin günümüzde de devam etmesi nedeniyle özür diledi.

Haberin Devamı

Hollanda Kralı Willem-Alexander, bugün Hollanda’da köleliğin yasal olarak kaldırılışının 160. yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende konuştu. Hollanda Kralı, “Bugün burada, Kralınız ve hükümetin bir parçası olarak karşınızdayım. Bugün kendimden özür diliyorum. Hollanda’nın kölelik tarihini hatırladığımız bu günlerde insanlığa karşı işlenen bu suç için özür diliyorum” dedi.

Hollanda Kralı Alexander‘dan “kölelik” özrü

'ÇALIŞMALARA HEMEN BAŞLAYACAĞIM'

Irkçılığın Hollanda toplumunda hala bir sorun olduğunu söyleyen Kral, kimsenin bu özrü desteklemeyeceğini belirtti. Hollanda Kralı, özrün kabul edilmesi halinde uzlaşma ve iyileşme için çalışmalara hemen başlayacağını vurguladı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınFransada gergin cenaze töreni Görüntüler ortaya çıktı... İşte her şeyin başladığı o an: Kımıldama yoksa ateş ederimFransa'da gergin cenaze töreni! Görüntüler ortaya çıktı... İşte her şeyin başladığı o an: 'Kımıldama yoksa ateş ederim'Haberi görüntüle

2020 YILINDA DA ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Kral Alexander, 2020 yılında Endonezya'da Hollanda sömürgesinin "aşırı şiddet" kullanması nedeniyle özür dilemişti. Geçtiğimiz aralık ayında da Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkesinin kölelikteki tarihsel rolü ve köleliğin günümüze kadar süregelen sonuçları için özür dilemişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hollanda#Köle#Kral

BAKMADAN GEÇME!

Hijyen şehrindeki eski evde yaşayan yaşlı kadının sırrı açığa çıktı, ortalık karıştı... Canavar mı kurban mı

'Hijyen şehri'ndeki eski evde yaşayan yaşlı kadının sırrı açığa çıktı, ortalık karıştı... Canavar mı kurban mı?

#Brezilya
Okyanusların derinliklerindeki gizem: Denizlerde kaç gemi batığı var

Okyanusların derinliklerindeki gizem: Denizlerde kaç gemi batığı var?

#Gemi Enkazı
Komşusuna kızan ringe davet ediyor: Perunun iyileşen yaraları Takanakuy Festivali

Komşusuna kızan ringe davet ediyor: Peru'nun iyileşen yaraları Takanakuy Festivali

#Peru