Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Hırsızlık için girdiği çiçekçiden kedi çaldı

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Sıla Ülker#Kedi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 10:02

Adana’da çiçekçiye giren hırsız, dizüstü bilgisayar, kasada bulunan 6 bin lira ve iş yeri sahibinin kedisini çaldı. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin 200 liraya sattığı kediyi alan kişinin künyedeki telefon numarasından kendisine ulaşıp, hayvanını teslim ettiğini söyleyen Sıla Ülker (19), “Hırsız burada bir mal değil can kaçırdı” dedi.

Haberin Devamı

Olay, 15 Mayıs günü saat 06.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. Çiçekçi dükkanı işleten Sıla Ülker, sabah geldiğinde iş yerine hırsız girdiğini fark edip polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, şüphelinin iş yerinin kapısını kırarak içeri girdiğini, dizüstü bilgisayar ve kasadaki 6 bin lirayı aldıktan sonra kediyi de poşete koyup, kaçtığını saptadı. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık için girdiği çiçekçiden kedi çaldı

KEDİYİ 200 LİRAYA SATMIŞ

Olaydan birkaç saat sonra Ülker’i arayan kişi, kedisinin kendisinde olduğunu ve 200 liraya satın aldığını söyledi. Arayan kişinin yanına giden Ülker, kedisini teslim aldı. Kedisinin üzerinde künye ve telefon numarasının olduğunu, satın alan kişinin de kendisine bu yolla ulaştığını söyleyen Ülker, “Kedimi almaya gittiğimde çok korktuğunu gördüm. Kediyi nasıl çalabiliyor, anlamış değilim. Dükkana girdiğinde her şeyi alıp götürebilir ama kedimi keşke götürmeseydi. Para hiçbir şekilde önemli değildi benim için. Kedimi bulduğum için mutluyum. Hırsızın bulunmasını istiyorum. Hırsız burada bir mal değil can kaçırdı” dedi.

Haberin Devamı

Hırsızlık için girdiği çiçekçiden kedi çaldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Sıla Ülker#Kedi

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eski sevgiliden yeni sevgili olur mu

BİR SORUDAN FAZLASI | Eski sevgiliden yeni sevgili olur mu?

#Eski Sevgili
Hastalıkların erken teşhisinde etkili araç: Genetik testler Kanser tanısında önemli rol oynuyor | 8 SORU 8 YANIT

Hastalıkların erken teşhisinde etkili araç: Genetik testler! Kanser tanısında önemli rol oynuyor | 8 SORU 8 YANIT

#Kanser
BİR SORUDAN FAZLASI | Yöneticim hamile kalmamam için baskı yapıyor, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Yöneticim hamile kalmamam için baskı yapıyor, ne yapacağım?

#Çocuk Baskısı