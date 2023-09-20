Hindistan’dan Türkiye’ye ‘ilik’ köprüsü

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IRAK’TA dondurmacılık yapan Shamal Ahmed Yasin (35) ve eşi Eman Tarik Raouf’un (28) ilk çocukları Lina’ya, yaklaşık 2 yaşına geldiğinde Akdeniz anemisi hastalığı teşhisi koyuldu. Ondan 2 yaş küçük olan Omar’da da 1 yaşında aynı şikâyetler ortaya çıktı. Bir süre kan nakliyle tedavi oldular. Sonrasında ilik nakli arayışı başladı. Irak’ta, çevrelerindeki insanlar Hindistan’ı önerdiler ve orada daha ucuza çocuklarını tedavi ettirebileceklerini söylediler. Ancak aile, Türkiye’ye geldi. Prof. Dr. Barış Malbora ve ekibi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde nakil işlemini gerçekleştirdi.

ÖZEL KURYEYLE GELDİ

Çocuk Hematoloji Uzmanı olan Prof. Dr. Barış Malbora, İstanbul’da gerçekleştirilen başarılı operasyonların detaylarını Hürriyet’e şöyle anlattı: “Iraklı 2 kardeş Türkiye’ye geldikten sonra önce aile içinde uyumlu verici aradık. Aile içinde olmayınca TÜRKKÖK’te tarama yaptık. Omar’a önce yüzde 90 uyumlu bir verici bulduk. Sonra, nakil öncesi taramalar devam ederken yüzde 100 uyumlu bir verici denk geldi. Ardından da Lina için aynı süreç oldu. Türkiye’de uyumlu verici bulamadığımız için dünya bankalarını taramaya başladık ve Hindistan’dan bir verici bulundu. Vericiden alınan kemik iliği uçakla ve özel bir kurye ile Türkiye’ye getirildi. İki kardeşe de sırayla 1 yıl içinde nakil yaptık.”

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5 yaşındaki Omar - Prof. Dr. Barış Malbora - 7 yaşındaki Lina

BAĞIŞÇILAR 2 YIL GİZLİ TUTULUYOR

Dünyada her yıl 50 bin kişiye çeşitli hastalıklar nedeniyle kemik iliği nakli yapıldığını söyleyen Prof.Dr. Malbora, “Türkiye’de de 2013 yılında kurulan TÜRKKÖK sayesinde birçok hasta kemik iliği nakli oldu ve sağlığına kavuştu. Dünya genelinde uygulanan kararlara göre bağışçı ile bağış bekleyen kişiyi korumak ve bağışın maddi bir nitelik kazanmasını önlemek için alıcı ile vericinin 2 yıl tanışması yasak. Sonrasında iki taraf da isterse görüşebiliyorlar” dedi.

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BİZ DE BAĞIŞÇI OLACAĞIZ

İki çocuğu da verilen kemik iliği ile sağlığına kavuşan anne Eman Tarik Raouf bağışçıya teşekkür ederken, baba Shamal Ahmed Yasin kendilerinin de bağışçı olmayı düşündüklerini ve isimlerini de yaşlarını da bilmedikleri vericilere minnet duyduklarını söyledi.