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Gündem
AA
Haber Giriş: 23.08.2021 - 15:18 | Son Güncelleme:

Heybeliada'da yangın nedeniyle zarar gören alan havadan görüntülendi

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Heybeliada'da iki gün önce çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında zarar gören alan, havadan görüntülendi.

Heybeliada'da 21 Ağustos'ta ormanlık alanda çıkan, karadan ve havadan yapılan müdahalelerle aynı gün söndürülen yangının ardından Orman Genel Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin tedbir amaçlı bölgedeki bekleyişi sürüyor.

Zarar gören alan ile ekiplerin bekleyişi havadan görüntülendi.

Heybeliadada yangın nedeniyle zarar gören alan havadan görüntülendi

Öte yandan ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını belirten pankartlar birçok yere asılırken, vatandaşların hazırladığı su dolu şişeler de yol kenarında bekletiliyor.

 


Heybeliadada yangın nedeniyle zarar gören alan havadan görüntülendi

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİNE İLİŞKİN SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ormanlık alandaki yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla devam ediyor.

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Heybeliadada yangın nedeniyle zarar gören alan havadan görüntülendi

Ekipler, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait kamera görüntülerini izleyip, görgü tanıklarının ifadelerini alıyor.

Bisiklet kiralayarak ormanlık alanlarda dolaşan kişileri de inceleyen ekipler, ayrıca herhangi bir olumsuzluğa karşı devriye görevlerine devam ediyor.


Heybeliadada yangın nedeniyle zarar gören alan havadan görüntülendi

Heybeliadada yangın nedeniyle zarar gören alan havadan görüntülendi

 

 

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