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CHP’nin önceki günkü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “savaş hali” çıkışı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı hedef alan “korkaklar” sözleri de gündeme geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu tartışmalara ilişkin, “İYİ Parti’nin yapmak istediği tartışmada bizim taraf olmamız mümkün değil. Bu tartışmada biz taraf olmayız. Biz İYİ Parti’yle tartışmayacağız. Hiçbir şekilde karşı karşıya gelmeyeceğiz. Muhalefetin muhalefetle tartışması doğru değil, bunu doğru bulmuyoruz. Bizim amacımız iktidarla mücadele” dedi.

MUHALEFETE MUHALEFET YAPMAYIZ

Öte yandan Özgür Özel, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde katıldığı programda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de aynı gün Nevşehir’de programının olduğunun hatırlatılması üzerine şunları söyledi; “Buradan sürekli siyasette bir gerilim bekleyenlere ve Cumhuriyet Halk Partisi muhalefetle kavga etsin isteyenlere şunu söyleyeceğim. Bizim anlayışımızda muhalefet iktidara karşı yapılır. Muhalefete muhalefet yapmayız. Muhalefet partileriyle tartışmayız. Buradan barışın başkentinden bütün muhalefete, bütün muhalefetteki partilere, İYİ Parti’ye ve İYİ Parti’nin üyesi iyi insanlara şunu söylüyorum; ‘Biz Hacı Bektaş’tan Türkiye’deki herkese barış ilan ediyoruz”

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FİLİSTİN’E GİDİYORUM

Konuşmasında Filistin’e gideceğini de kaydeden Özel “Buradan bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum. Filistin meselesine destek olmak, Filistin Devleti’yle dayanışmak ve dünyanın dikkatini buraya çekmek için önümüzdeki günlerde Filistin’e gidiyorum. Cesaretin varsa bu ülkedeki tüm siyasi partilerin liderleriyle birlikte bizimle birlikte Filistin’de olursun” dedi.

İZMİR YENİ YILA KALDI

ÖNCEKİ akşam 126 belediye başkan adayını daha açıklayan CHP’de gözlerin çevrildiği Aydın, Adana ve Mersin adaylarının ise önümüzdeki hafta salı ya da perşembe günü yapılması beklenen PM’de karara bağlanması bekleniyor. Aydın’da Özlem Çerçioğlu, Mersin’de Vahap Seçer ile yola devam edileceği belirtiliyor. Adana’da da Zeydan Karalar’ın adaylığına güçlü olasılık olarak bakılırken, belediyeye yönelik “rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla başlatılan operasyonun netleşmesinin beklenebileceği değerlendirmeleri de yapılıyor.

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BEKLEYEN İLLER

CHP kulislerinde, çok sayıda adayın yarıştığı İzmir ve Antalya’da aday açıklamalarının yeni yıla kaldığı da konuşuluyor. Eskişehir ve Hatay’ın da yeni yıla kalmadan açıklanması için çalışıldığı konuşuluyor. Tekirdağ’da Candan Yüceer’in adı öne çıkarken, Muğla’da ise aday arayışlarının sürdüğünden söz ediliyor. Eskişehir’de Yılmaz Büyükerşen, Hatay’da Lütfü Savaş’ın yeniden adaylığına kesin gözüyle bakılıyor.