Her yıl 2 milyon işitme testi yapıyoruz

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Koca, “Her yıl 2 milyon evladımıza işitme tarama testi yapıyoruz. Ülkemizde yılda yaklaşık 1 milyon 100 bine yakın bebek doğuyor ve her bin bebekten 2-3’ü işitme kaybı ile dünyaya geliyor. Çocukluk döneminde geçirilen hastalıklar, kulak enfeksiyonları, kazalar ve kullanılan bazı ilaçlar nedeniyle bu oran geçici işitme kayıplarıyla birlikte yüzde 6’ya kadar çıkabiliyor. İşitme kaybını erken dönemde belirlemek için Ulusal İşitme Tarama Programları yürütüyoruz. Bu kapsamda yeni doğan tüm bebeklere ve ilkokul 1’inci sınıfa giden çocuklarımıza işitme tarama testleri yapıyoruz” dedi.