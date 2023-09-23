×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Her yıl 2 milyon işitme testi yapıyoruz

Güncelleme Tarihi:

#Fahrettin Koca#İşitme Testi#Çocuk
Her yıl 2 milyon işitme testi yapıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2023 07:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, işitme kaybının erken dönemde belirlenmesi için yeni doğan tüm bebeklere ve ilkokul 1’inci sınıfa giden çocuklara işitme testleri yapıldığını ifade etti. 

Haberin Devamı

Koca, “Her yıl 2 milyon evladımıza işitme tarama testi yapıyoruz. Ülkemizde yılda yaklaşık 1 milyon 100 bine yakın bebek doğuyor ve her bin bebekten 2-3’ü işitme kaybı ile dünyaya geliyor. Çocukluk döneminde geçirilen hastalıklar, kulak enfeksiyonları, kazalar ve kullanılan bazı ilaçlar nedeniyle bu oran geçici işitme kayıplarıyla birlikte yüzde 6’ya kadar çıkabiliyor. İşitme kaybını erken dönemde belirlemek için Ulusal İşitme Tarama Programları yürütüyoruz. Bu kapsamda yeni doğan tüm bebeklere ve ilkokul 1’inci sınıfa giden çocuklarımıza işitme tarama testleri yapıyoruz” dedi.  

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fahrettin Koca#İşitme Testi#Çocuk

BAKMADAN GEÇME!