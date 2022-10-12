Her yıl 10 bin öğrenciye yurtdışı sözü

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boston’daki Massachusetts Institute of Technology (MIT) ve Harvard Üniversitesi’nde Türk öğrenciler, akademisyenler, bilim insanları ve ekonomistlerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Daron Acemoğlu ve eşi Asu Özdağlar, Dani Rodrik ve Pınar Doğan Rodrik, Canan Dağdeviren, Bilge Yıldız, İlker ve Türkan Yalçın, Mehmet Toner, Gökhan Hotamışlıgil gibi bilim çevrelerinden isimlerle görüştü.

YÜZDE 2.5 ÜSTÜN ZEKâLI

Her yıl 10 bin öğrenciyi yurtdışına doktora ve master için göndermek, daha sonra onlara ciddi olanaklar verip tekrar Türkiye’ye dönmelerini sağlamak istediklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Türkiye büyümek, gelişmek, katma değeri yüksek ürün üretmek istiyorsa bunun yolu bilimden ve teknolojiden geçiyor” diye konuştu. Toplumun yüzde 2.5’inin üstün zekâlılardan oluştuğunu belirten Kılıçdaroğlu, Atatürk’ün üstün yetenekli öğrencileri yasa çıkartarak yurtdışına gönderdiğini hatırlattı.

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Türkiye’de siyaseti yeniden dizayn etmeleri gerektiğini söyleyen CHP Lideri şöyle devam etti: “Neo-liberal politikaların yarattığı büyük travmalar var. Türkiye’de kişi başına gelir düşüyor. Türkiye derin bir yoksullaşma sürecinin içinde. Türkiye’nin bu politikalardan çıkması lazım. Bunun yolu da teknolojinin, bilimin toplumsallaştırılması. Ben ona, ‘Sosyal Bilgi Ekonomisi’ diyorum. Bilimin verdiği avantajla, güzel teknolojik gelişmelerle elde ettiğiniz geliri adalet içinde dağıtamazsanız, gelir açısından büyük uçurumlar doğabiliyor. Bunun önüne geçmek lazım. Bütün mesele, geniş kitleleri ikna etmeniz lazım, size oy vermeleri lazım. Geniş kitleleri ikna etmenin yolu da samimi olacaksınız. Neyi nasıl yapacağınızı anlatacaksınız.”

‘BAY KEMAL SÖZÜ’

Ziyaretlerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımlar da yapan Kılıçdaroğlu, “Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar ülkemiz kendi parlak beyinlerinden yararlanmayı öğrenecek. Gençlerimize Bay Kemal sözüdür bu”dedi.

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MIT VE HARVARD’IN YILDIZLARIYLA BULUŞMA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD’de Türk öğrenci ve akademisyenlerin yanı sıra girişimcilerden ekonomistlere kadar çok sayıda tanınmış isimle bir araya geldi.

PARTİ PROGRAMI ESKİDİ

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin parti programının değiştirilmesi gerektiğini belirten öğrenci Ozan Erat’ın “300 sayfayı aşan parti programının Z kuşağına göre kısaltılıp kısaltılamayacağı” sorusuna karşılık, “Parti programımız eskidi. 12-13 yıl önce yazılmış. Farkındayız. Eleştirmekte haklısınız” yanıtını verdi.