Her OSB’ye anaokulu

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Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, “Organize Sanayi Bölgeleri Okul Öncesi Eğitim Kurumu İşbirliği Protokolü” imzalandı. Önümüzdeki 1 yıllık süre zarfında, 81 ildeki 100 OSB’ye anaokulu açmayı hedefleyen projenin imza töreni, İstanbul’daki İkitelli OSB’de gerçekleştirildi. Organize Sanayi Bölgeleri’nde çalışan ebeveynlerin çocuklarının eğitime erişimini arttırmak amacıyla imzalanan protokole göre, anaokullarının inşası ile her türlü donatım ve eğitim materyali Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda sağlanacak. Tamamlanan okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın birlikte katıldığı törende konuşan Bakan Özer, “Bu işbirliğiyle 100 OSB’ye ana okulu yapacağız. 2023’ün sonunda anaokulu olmayan OSB kalmasın, gönül rahatlığıyla tüm OSB’lerde anaokulu var diyebilelim” dedi.

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MESLEKİ EĞİTİMDE SESSİZ DEVRİM

Konuşmasında mesleki eğitimle ilgili çalışmalara da değinen Özer, özetle şunları söyledi: “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’yla bu ikinci kapsamlı işbirliğimiz. Daha öncetüm Türkiye’deki OSB’lerde mesleki eğitim merkezi kurma konusunda önemli bir hamle yaptık. 2 ay gibi kısa bir sürede tüm OSB’lerde mesleki eğitim merkezlerini kurduk. 1998 yılında tüm Türkiye’deki mesleki eğitim merkezlerinde yaklaşık 250 bin çırak-kalfa varken, 1999 yılındaki meşhur kat sayı uygulamasıyla o rakam 74 bine düştü. 25 Aralık 2021 tarihinde başlattığımız, gerçek iş ortamında eğitim alınan bu girişim öncesinde tüm mesleki eğitim merkezlerinde 159 bin çırak-kalfa varken, 700 bin çırak ve kalfaya ulaştık. Bu başlı başına bir sessiz devrimdir. Hedefimiz 2022 yılı sonuna kadar 1 milyon gencimizi bu geleneksel çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimiyle buluşturmak.”

GELECEĞE YATIRIM

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İmza töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da şunları söyledi: “İki bakanlığımızın işbirliğiyleOrganize Sanayi Bölgeleri’nde okul öncesi eğitim kurumlarının açılmasını sağlayacağız. İlk aşamada planlanan 100 OSB’ye anaokulu açmak, önümüzdeki dönemde anaokullarının sayısı daha da artacak. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşabilmenin yolu sürekli gelişimden geçiyor. Biz günü kurtarmanın değil geleceğe yatırım yapmanın derdindeyiz.”