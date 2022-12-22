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‘Her CHP’linin adayı Kılıçdaroğlu’dur’

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#Ekrem İmamoğlu#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu
‘Her CHP’linin adayı Kılıçdaroğlu’dur’
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2022 07:00

İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda “Ben CHP’liyim. Her CHP’linin adayı, ailesinin lideri olan Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’dur” dedi.

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dün Haliç Tersanesi’nin 567’nci kuruluş yıldönümünde, Haliç Tersanesi’nde üretilen hibrit deniz taksilerin denize indirilmesi törenine katıldı. İmamoğlu törenin ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlarken şunları söyledi:

OYUNA GİRECEK BİRİYİM

“Bu bir takım oyunudur. Oyuna girecek bir insan performansı sergiliyorum ve takımda oyuna girecek, oyun oynayacak kişilerden birisiyim. Beni daha evden sahaya giderken yolda sakatlamaya çalışıyorlar.

(Cumhurbaşkanı adayınız kim): Ben CHP’liyim. Her CHP’linin, ailesinin lideri olan Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu adayıdır.

(Kılıçdaroğlu’nun ‘İmamoğlu manevi oğlum’ açıklaması): Genel başkanımla benim aramdaki ilişkiyi genel başkanın bir baba oğul ilişkisi diye tariflemesi muhteşem bir duygu. Sayın Cumhurbaşkanı’na çağrıda bulunmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı’nı mertçe mücadeleye davet ediyorum. Elinizdeki devlet gücünü kullanarak insanları sindirme kavramından uzaklaşsınlar. Bunu da bir tek kendileri yapabilir. Bu işin yanlış olduğunu, bu işin doğru bir karar olmadığını çıkıp açıklamasını bekliyorum. Bu işin istinaftan dönmesinin şart olduğunu çıkıp açıklamasını bekliyorum. Bunu yaparsa kendine yakışanı yapmış olur. Bıraksın bizim baba oğul ilişkimizi. Kıskandığının farkındayım. Kıskanmaya devam etsin. Biz daha çok sarılacağız birbirimize.

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(YSK Başkanı’nın ‘seçilirse mazbata alamaz’ sözleri): İşine bak, görevini yap. Geçmiş seçimde YSK’ya siyasi baskı uygulandı. ”

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#Ekrem İmamoğlu#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu

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