"Her büyük şehre bir şehir hastanesi"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında özetle şunları söyledi: “Ülkemizin dört bir yanındaki sağlık kuruluşlarımızda fedakarca görev yapan 1 milyon 300 bini aşkın sağlık personelimiz var. Bu sağlık ordumuzun her bir mensubuna ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Güçlü, etkin, modern ve iyi işleyen bir sağlık sisteminin kıymetini COVID-19 süreci başta olmak üzere son yıllarda pek çok kez gördük. Sizlerin de olağanüstü gayretleriyle son asrın en büyük sağlık krizini başarıyla yönettik. Salgından sonra, geçen yıl 6 Şubat’ta yaşadığımız deprem felaketinde de sağlık altyapımızın gücüne şahitlik ettik. Bugüne kadar toplamda 36 bin 300 yataklı 24 şehir hastanemizi hizmete açtık. Her büyük şehrimizi, bir şehir hastanesiyle buluşturmayı hedefliyoruz. Halihazırda 14 adet şehir hastanemizin inşaatı devam ediyor.

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Ülkemizin sağlık altyapısını güçlendirirken elbette sağlık çalışanlarımızı ihmal etmedik, etmiyoruz. Özlük haklarından, çalışma şartlarına kadar her alanda sağlık kadromuza destek verdik. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kasten öldürme, silah kaçakçılığı ve işkence suçlarında olduğu gibi katalog suçlar kapsamına aldık.”