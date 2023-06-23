Her bakana 4 yardımcı

Haberin Devamı

ADALET BAKANLIĞI

Akın Gürlek: Geçen yıl bakan yardımcısı olmuştu. Ramazan Can: 3 dönem kuralına takıldığı için yeniden milletvekili adayı gösterilmedi. TBMM eski Adalet Komisyonu Başkanvekili idi. Hasan Yılmaz: İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili iken 2020’de Adalet Bakan yardımcılığı görevine atanmıştı. Niyazi Acar: Adalet Bakanlığı’nda Mevzuat Genel Müdürü’ydü.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER

Leman Yenigün: AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları’nda görevli. Rıdvan Duran: Mevcut bakan yardımcısı. Sevim Sayım Madak: AK Parti Tanıtım Medyadan sorumlu İl Başkan Yardımcısı. Zafer Tarıkdaroğlu: Bürokrat.

Haberin Devamı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK

Adnan Ertem: Mevcut bakan yardımcılarından. Basın İlan Yönetim Kurulu üyesi. Ahmet Aydın: 3 dönem kuralına takılan eski milletvekillerinden.Faruk Özçelik: Mevcut bakan yardımcılarından. Lütfihak Alpkan: Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi.

HAZİNE VE MALİYE

Abdullah Erdem Cantimur: 2012-2015’te Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı’ydı. İsmail İlhan Hatipoğlu: 30 sene Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda görevlerde bulundu. Mehmet Şimşek döneminde Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı’ydı. Osman Çelik: Çok sayıda bankanın yönetiminde bulundu, Hazine Müsteşarlığı yaptı. Zekeriya Kaya: Gelir İdaresi Daire Başkanı.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK

Hasan Suver: Mevcut bakan yardımcılarından. Refik Tuzcuoğlu: Bakan Özhaseki’nin yakın çalışma arkadaşı. AK Parti Yerel Yönetimler Koordinatörü. Fatma Varank: Mevcut bakan yardımcılarından. Eski bakan Mustafa Varank’ın kuzeni. Vedad Gürgen: Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü.

Haberin Devamı

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Burak Akçapar, Mehmet Kemal Bozay ve Mehmet Kemal Bozay mevcut bakan yardımcılarından. Ahmet Yıldız Dışişleri eski bakan yardımcılarından. Eski milletvekili.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR

Abdullah Tancan: Mevcut bakan yardımcılarından. Nevzat Şatıroğlu: AK Parti Merkez Disiplin Kurulu üyesi. Ahmet Berat Çonkar: TBMM NATO Parlamenter Asamblesieski Türk Grubu Başkanı. Zafer Demircan:Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı’ydı.

GENÇLİK VE SPOR

Enes Eminoğlu: TÜGVA’da 4 yıl başkanlık yaptı. Halis Yunus Ersöz: Mevcut bakan yardımcısıydı. Hamza Yerlikaya: Eski milli güreşçi. 2018’den beri, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı. Safa Koçoğlu: Aile ve Hizmetler Bakanlığında danışmanlık ve müşavirlik yaptı.

Haberin Devamı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Bülent Turan: AK Parti’nin eski grup başkanvekili.Mehmet Aktaş: Emniyet Genel Müdürü’ydü.Mehmet Sağlam: Türkiye Futbol Federasyonu PFDK Başkanı. Münir Karaloğlu: Van, Diyarbakır, Antalya ve Bursa valiliği yaptı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Batuhan Mumcu: Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un Özel Kalem Müdürü’ydü. Gökhan Yazgı: Müzeler Genel Müdürü. Nadir Alpaslan ve Serdar Çam mevcut bakan yardımcılarından.

MİLLİ EĞİTİM

Celile Eren Ökten: İsviçre Bern’de Eğitim Müşavirliği yaptı, Türkolog. Kemal Şamlıoğlu: Bakanlıkta daire başkanlığı ve genel müdürlük yaptı. Nazif Yılmaz: Mevcut bakan yardımcılarından. Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü yaptı. Ömer Faruk Yelkenci: Eski İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü.

Haberin Devamı

MİLLİ SAVUNMA

Alpaslan Kavaklıoğlu ve Şuay Alpaymevcut bakan yardımcılarından. Bilal Durdalı: Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü yaptı. Celal Sami Tüfekci: Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Başkan Yardımcısı’ydı.





SAĞLIK BAKANLIĞI

Huzeyfe Yılmaz: Bilgi Teknolojileri Grup Başkanı’ydı. Hüseyin Kürşat Kırbıyık: Edirne Valisi’ydi. Şuayıp Birinci ve Tolga Tolunay mevcut bakan yardımcılarından.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

Ahmet Yozgatlıgil: ODTÜ MEMS Araştırma Merkezi, İzmir Biyotıp ve Gen Enstitüsü ile TÜBİTAK UZAY’da yönetim kurulu üyeliği yaptı.Çetin Ali Dönmez: Mevcut bakan yardımcılarından. Oruç Baba İnan: 2000 yılındaki üniversiteye giriş sınavlarında birinci olmuştu. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nü dereceyle tamamladı. Kastamonu Entegre AŞ’de CEO yardımcısıydı.

Haberin Devamı

Zekeriya Çoştu: Togg Projesi ve Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Planlamaları süreçlerinde görev aldı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Ahmet Bağcı: Tarım Kredi Holding Yönetim Kurulu Üyesi, GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili, TARNET Yönetim Kurulu Başkanı. Ahmet Gümen: Öğretim görevlisi. Ebubekir Gizligider ve Veysel Tiryaki mevcut bakan yardımcılarından.

TİCARET BAKANLIĞI

Mahmut Gürcan: Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yardımcılığını yaptı.

Mustafa Tuzcu, Özgür Volkan Ağar ve Sezai Uçarmak mevcut bakan yardımcılarından.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI

Durmuş Ünüvar: Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü görevindeydi. Enver İşkurt: Karayolları’nda görev yaptı. Osman Boyraz: Eski milletvekili. Ömer Fatih Sayan: Mevcut bakan yardımcılarından.