Her 3 kişiden biri kuru kuru öksürüyor

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Pandemi nedeniyle maske ve mesafe kurallarına uyarak geçirilen iki yıldan sonra, özellikle grip vakalarında ciddi bir artış yaşanıyor. Gribin yanı sıra daha çok çocukları etkileyen respiratuvar sinsityal virüs (RSV), soğuk algınlığına sebep olan rinovirüs ve COVID-19 da şu sıralar yaygın olarak görülen hastalıklar arasında. Bu hastalıklardan bazıları aynı kişide bir arada da görülüyor. En çok şikâyet edilen ise bitmeyen ‘kuru öksürük’. Kime sorsak, kiminle konuşsak “Aylardır öksürüyorum” diyor.

Uzun COVID gibi uzamış öksürük diye bir tanım var. Enfeksiyon sonrası 2 haftayı geçen öksürük, uzamış öksürük olarak kabul ediliyor.

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AYLARCA SÜRÜYOR





- Türk TORAKS Derneği’nden Prof. Dr. Ali Fuat Kalyoncu, “Şu anda kabaca 3 kişiden 1’inde öksürük var. COVID-19 sonrası öksürük bazen aylarca sürüyor. Grip sonrasında da 2 ay kadar sürebilir. Yapılabilecek tek şey bol sıvı almak ve beklemek. Öksürük vücudun bir savunma mekanizmasıdır” dedi ve şu uyarılarda bulundu: “2 yıldır evlerde çok kapalı kaldık ve birden dışarı çıkınca özellikle çocuklardan yetişkinlere geçen çeşitli enfeksiyonlar karması yaşıyoruz. Gündüz poliklinikler ve gece aciller normalin üzerinde çalışıyor. Öksürük insanları doktora götüren bir numaralı neden. Bunun nedeni enfeksiyon sonrası vücudun hassas olması.

BOL BOL SIVI ALIN

Nasıl ki kolumuzun bir yerine sıcak su döküldüğünde bir süre orası hep ağrırsa burnumuzun ucundan başlamak üzere, genzimiz, akciğerimiz, bronşlarımız bir enfeksiyon sonrası bir süre hassas olur. Bunun sonrasında toz, havadaki zerrecikler, bazı kokular bizi öksürtmeye başlar. Öksürmek bir tür savunmadır. Bu öksürük 2 aya kadar devam edebilir. COVID-19’da daha da uzun süre devam edebilir. Çok şiddetli öksürük şikâyeti olanlar doktora gitmeli ama bunların dışındakilere tek önerim bol sıvı almaları. Bu su da olabilir ıhlamur da olabilir ama sıvı alımı önemli.”

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BU DA SÜPER ENFEKSİYON





-Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği’nden Prof. Dr. Onur Turan, birçok farklı enfeksiyonun aynı anda görüldüğüne dikkat çekiyor: “Influenza, COVID-19, RSV, adenovirüs hepsi artık bir arada tek bir kişide görülebiliyor. Hem grip hem COVID-19’u aynı anda geçiren çok sayıda vaka var. Hatta virüsler bakterilerin yerleşimini de kolaylaştırdığı için birçok vakada süper enfeksiyon dediğimiz durum görüyoruz. Bunun sonucunda da uzamış öksürük dediğimiz 2 ila 8 hafta arasında süren öksürük izlenebiliyor. Normalde 2 haftaya kadar olan öksürük, enfeksiyona bağlı öksürüktür ancak 2 haftanın üstünde artık uzamış öksürük diyoruz. Bu tür durumlarda hastaların doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanması doğru değil. Çünkü öksürüğü bazen kesmek doğru olmayabiliyor. Buna hastalar tek başına karar vermesin. Mutlaka doktora gitsin.”