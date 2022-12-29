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Amerika donuyor, Biden Karayiplerde

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Soğuk Hava#Joe Biden
Amerika donuyor, Biden Karayiplerde
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 07:00

Bir haftadır ABD’yi rehin alan yüzyılın kar fırtınasında can kaybı 65’i aşarken ABD Başkanı Joe Biden’ın Karayipler’e tatile gitmesi eleştiri konusu oldu.

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ABD’nin orta ve doğu eyaletlerini Noel’den beri adeta esir alan “canavar” kar fırtınası New York eyaleti başta olmak üzere bölgede etkisini sürdürüyor. Ülkede can kaybının 65’in üstüne çıktığı bildirilirken, birçok bölgede hava ve kara trafiği durma noktasına geldi. New York eyaletinde yolların karla kapanması sonucu binlerce insan evlerinde ve araçlarında mahsur kaldı.

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‘SAVAŞ ALANI GİBİ’

Pazartesi günü ABD Başkanı Joe Biden’ın onayıyla olağanüstü hal ilan edilen eyaletin en büyük kenti olan Buffalo’da 34 can kaybı bildirilirken, Buffalo Belediye Başkanı Byron Brown emniyet güçlerinin aktardığına göre ölü sayısının artabileceğini söyledi. Brown ayrıca Noel hafta sonu kentte çok sayıda yağma olayının yaşandığını ve bununla ilgili 8 kişinin tutuklandığını aktardı. Kentte ayrıca, saha ekiplerinin yol açma çalışmalarını yürütebilmesi için önceki gün getirilen seyahat kısıtlamasının sürdüğü bildirildi. Eyalet valisi Kathy Hochul ise fırtınanın bölgeyi “bir savaş alanına” çevirdiği söyledi.

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SEL UYARISI YAPILDI

Kar yığını altındaki arabalarında mahsur kalan onlarca kişi için kurtarma çalışmaları yapılırken, çok sayıda insan arabalarında donarak ya da karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Dondurucu soğukla boğuşan farklı bölgelerde milyonlarca insan elektriksiz kalırken, eyaletler arası ana güzergâhlardan olan 70’nci otoyol dahil birçok ana yol kar nedeniyle kapandı. Geçen cumadan bu yana binlerce uçuş iptal edilirken, havaalanlarında bekleyen yolcular ve ortaya çıkan bagaj yığınlarının lojistik sorunların büyümesine neden olduğu aktarıldı. Ulusal Havayolu Servisi hafta sonu itibariyle hava sıcaklıklarında 10 derecelik bir artış beklendiğini açıklarken, yetkililer söz konusu ısınmayla birlikte eriyecek büyük kar kütlelerinin sele neden olabileceği uyarısında bulundu.

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30 DERECEDE TATİL

ABD’nin kar fırtınasıyla boğuştuğu bu günlerde Başkan Joe Biden’ın yeni yıl tatili için ortalama sıcaklığın 28 derece civarında olduğu, ABD’nin Karayipler bölgesindeki Virgin Adaları’na gitmesi eleştiri aldı. Cumhuriyetçi Parti’ye yakın medyanın hedefinde olan Biden’ın, 2 Ocak’a sürecek tatilinde 2024 seçimlerinde yeniden aday olup olmayacağını değerlendireceği belirtildi. Öte yandan New York Belediye Başkanı Eric Adams’ın da eyaletin kara teslim olduğu perşembe ve cuma günleri Karayipler’de tatilde olduğu ortaya çıktı. Adams kendisini “Tatile ihtiyacım vardı” diyerek savundu.

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Amerika donuyor, Biden Karayiplerde

NİAGARA ŞELALELERİ DONDU

ABD ile Kanada sınırı arasında bulunan dünyaca ünlü Niagara Şelaleleri de “yüzyılın kar fırtınası” olarak tarif edilen soğuk hava koşullarından nasibini aldı. Ontario Gölü’ne dökülen Horseshoe, American ve Bridal Veils adlı şelalelerin oluşturduğu Niagara Şelaleleri soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu. Şelaler son olarak 1932 yılındaki kutup soğukları nedeniyle neredeyse tamamen donmuştu.

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#ABD#Soğuk Hava#Joe Biden

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