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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yayınladığı video mesajıyla “helalleşme yolculuğu başlattığını” açıkladı. CHP Lideri, konutundaki çalışma odasından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

HAYATIMIN BU AŞAMASINDA

“Uzun süredir düşündüğüm bir konuyu sizlerle samimi bir şekilde konuşmak istiyorum. Hepimizin artık malumu; önemli bir değişim kapıda, iktidar değişiyor. Ancak iktidarlar hep değişti ama bu ülkenin makûs talihi hiç değişmedi. İşte bu yüzden hayatımın bu aşamasında, iktidara gelmeden çok daha önemli bir vizyonum var. Bu ülkenin bu makûs talihini değiştirmek istiyorum. Bakın açık konuşacağım, sadece AK Parti iktidarından bahsetmiyorum. Biz dahil geçmişte tüm iktidarlardan bahsediyorum.

MİRAS BIRAKMAK

Ancak Kemal Kılıçdaroğlu olarak bana sadece iktidarı devralmak yetmiyor. Ben ülkeme bir miras bırakmak istiyorum. Ben bu ülkenin artık huzura kavuşmasını ve önüne bakabilmesini istiyorum. Ben bundan sonraki yüz iktidarın da bu ülkeye ve insanına iyi gelmesini istiyorum. Özetle sevgili halkım, ülkemizin iktidarlardan çok, şifaya ihtiyacı var. Geçmişten gelen küskünlüklere ve öfkeye bağlı kalmaya devam edersek, ülkemiz bu felaketleri gelecekte de yaşamaya mahkûm olacak. Geçmişin arabalarıyla hiçbir yere gidemeyeceğimizi artık biliyoruz. Onun için artık helalleşme zamanıdır.”

MEVLANA’NIN SÖZÜYLE BİTİRDİ

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“Benim liderliğini yaptığım partinin de geçmişte yarattığı derin yaralar vardır. Uzun süredir de, önce bu yaraları yaratan o sistemi değiştirmekle uğraştım. Şimdi ise dışarıya dönme zamanı. Ve bu yaraların kapanması için helallik isteme, helalleşme yolculuğuna çıkıyorum. Geçmişte kırdığımız, korkuttuğumuz topluluklarla, bireylerle, farklı hayat tarzlarının temsilcileriyle buluşmalarıma başlayacağım. Ben ömrümde bu ülkede nefreti ve sevgiyi bolca gördüm ve sevgi daha güçlü oldu. Artık sevgiye bu savaşı kazandırma zamanı. Affetmeyi ve affedilmeyi, kucaklayarak helallik istemeyi, vermeyi başarmalıyız. Hep birlikte umuda, barışa ve sevince yürüyebilmek ancak birbirimizin yaralarını sararak mümkün olacak. Mevlana’nın bir sözüyle bitireyim bari: ‘Dünle birlikte gitti cancağızım / Ne varsa düne ait / Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.”