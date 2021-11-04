'HDP’yi PKK’nın yanında konumlandırıyorum'

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında, kadın hakları, ekonomi ve Siirt’te yaşadığı tartışmaya değinerek özetle şunları söyledi:

“(Kürdistan tartışması) Siirt’te, her zamanki AK Parti atraksiyonunun dışında, bu defa da bir HDP çalışanı, ziyaret ettiğimiz bir esnafa gelip, ‘burası Kürdistan’ dedi. Neymiş? Nasıl olur da, ‘Burası Kürdistan’ dermiş. Neye şaşırıyorsunuz muhteremler? Bu kişi, bir HDP çalışanı. Biz aylardır ne diyoruz, bizzat bana sorulan soruya yanıt, HDP’yi PKK’nın yanında konumlandırıyoruz. ‘HDP, PKK ile arasına mesafe koymalıdır’ diyoruz.

Siirt’teki Kürt’ün gündemi yokluk, işsizlikken bunlar onu konuşacaklarına gidip Apo’nun gündemini konuşuyorlar. Eee mektup kardeşliği var ne yapalım.

(Siirt’te) Verdiğim cevabı, yeterince sert bulmamışlar. Onlar, istedikleri hamaseti yapsınlar; biz, bu memlekette, Kürt’le Türk’ün karşı karşıya getirilmesine, paydaş olmayacağız.

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‘SAYIN ÖCALAN’ ÖZÜRÜ

(Akşener konuşurken kullandığı ‘Sayın Öcalan’ ifadesini uyarı üzerine düzelterek) Sizden ve milletimden özür dilerim. Aklımın ucundan geçmez bebek katiline sayın demek.

ÇAYIM MASAYA GELMEDEN...

Şebnem kızımızı cinayete kurban verdik. Kadınlar, sadece fiziksel değil, psikolojik şiddetin de mağduru oluyor. ‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır’ diyoruz. Bu ülkenin kadınları yerine, birkaç Taliban kafalının aklına uymayı, tercih ettiler. Yetkiyi aldığımızda, daha çayım masaya gelmeden, İstanbul Sözleşmesi imzalanmış ve en keskin biçimde uygulanır olacak.

YÖRÜK KIYAFETİ

Akşener’in TBMM grup toplantısını yörük kıyafetiyle izleyen bir misafir dikkat çekti. (Mert Gökhan KOÇ/ANKARA)