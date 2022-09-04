HDP’li eski vekil Güzel tutuklandı

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Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen Güzel, burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda SEGBİS aracılığıyla Ankara’ya bağlanarak ifade verdi. İfadeyi alan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güzel’i tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Ankara Sulh Ceza Hâkimliği de Semra Güzel’in tutuklanmasına karar verdi.

Semra Güzel sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmış ve peruk taktığı görülmüştü.