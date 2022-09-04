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HDP’li eski vekil Güzel tutuklandı

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#MİT#İstanbul Emniyeti#Semra Güzel
HDP’li eski vekil Güzel tutuklandı
Burcu Purtul Uçar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2022 07:00

Önceki gün MİT ve İstanbul Emniyeti’nin ortak operasyonla yakalanan eski milletvekili Semra Güzel, dün gece tutuklandı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen Güzel, burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda SEGBİS aracılığıyla Ankara’ya bağlanarak ifade verdi. İfadeyi alan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güzel’i tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Ankara Sulh Ceza Hâkimliği de Semra Güzel’in tutuklanmasına karar verdi.

Semra Güzel sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmış ve peruk taktığı görülmüştü.

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#MİT#İstanbul Emniyeti#Semra Güzel

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