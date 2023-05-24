HDP'den Kılıçdaroğlu'na 'kayyım' tepkisi: Evrensel demokratik ilkelere aykırıdır

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HDP ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulları, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında protokol imzalanmasının ardından toplandı.

'KAYYIM UYGULAMALARI BİR BÜTÜN OLARAK HEPİMİZİN SORUNUDUR'

Toplantının ardından yayımlanan yazılı açıklamada; Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında imzalanan protokolün 4'üncü maddesinde yer alan, 'Terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir' bölümüne ilişkin; "Ülkemizde yaşanan sorunların temelinde demokrasi ve hukuk açısından evrensel ilkelere uymayan uygulamalar bulunduğunu uzun zamandan bu yana ifade ettik, etmeye de devam ediyoruz. Özellikle seçim hukuku ve halk iradesini, yerel demokrasiyi yerle bir eden kayyım politikaları bu uygulamaların başında gelmektedir. Halkın iradesini gasp eden kayyım atamaları demokrasi ve hukuk açısından kabul edilemez ve bu konudaki yaklaşımımız değişmezdir. Sayın Kılıçdaroğlu’nun bugün açıkladığı protokoldeki bu konuyla ilgili belirlemeler evrensel demokratik ilkelere aykırıdır. Tutumumuz ve eleştirimiz net ve açıktır. Kayyım uygulamaları sadece Diyarbakır’ın değil İstanbul’un ve bir bütün olarak hepimizin sorunudur" denildi.

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'SEÇİMLERDEKİ TUTUMUMUZLA İLGİLİ AÇIKLAMAMIZI YARIN HALKLARIMIZLA PAYLAŞACAĞIZ'

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2'nci turu için tutumlarının yarın açıklanacağı belirtilerek, "Demokrasi ve hukukun evrensel ilkelerine sahip çıkmak ve bu konuda ilkesiz duruşlara taviz vermemek hepimizin görevidir. Bunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Bizler demokrasi, hukuk ve adalet mücadelesinin kararlı öznesi olmayı sürdüreceğiz. Ülke için bir referanduma dönüşmüş 28 Mayıs seçimleri ve sonrası için oynanan oyunların ve kurulan tuzakların farkındayız. Bugün başlattığımız değerlendirmelerimize partilerimizin bileşenleri ve kurulları ile devam ediyoruz. Değerlendirmelerimiz sonucu nihai kararımızı, seçimlerdeki tutumumuzla ilgili açıklamamızı yarın (25 Mayıs 2023) halklarımızla paylaşacağız" ifadelerine yer verildi.