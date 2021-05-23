‘HDP ile ittifak içinde değiliz’

Kılıçdaroğlu, gelen sorulara özetle şu yanıtları verdi:

(CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı) “Cumhurbaşkanı adayını ittifakla oturup konuşmak zorundayız, aksi halde yanlış yaparız. Millet ittifakı bu konuyu konuşmadı, gündeme gelmedi.”

(HDP ile gizli ittifak içinde misiniz?) “İttifak içinde değiliz. Bir ittifakımız var, ittifakı oluşturan partiler Demokrat Parti, Saadet Partisi, İYİ Parti, biz. HDP bu ittifakın içinde yok, olsa söylerdim. HDP’yi düşmanlaştırıyorlar. HDP bir siyasi parti. Meclis’te grubu var.”

138 BİN ÖĞRETMEN HEMEN ATANACAK

(Atanamayan öğretmenler) “Sayıştay’ın tespitine göre 138 bin öğretmen açığı var. 138 bin öğretmeni hemen kurayla göreve başlatacağız. Bu eğitim sistemini tepeden tırnağa değiştireceğiz.”

(Gençliği nasıl mutlu edecek?) “Gençliği nasıl mutlu edeceğimiz zor bir soru çünkü herkesin mutluluğu için farklı bir çıta var. Ama temel noktalar var. Gençlik özgürlük istiyor. Elektronik ne alacaklarsa KDV, ÖTV indirimi yapılacak. Üniversiteli gençlerimizin yurt sorununu bir yılda çözeceğim. En yavaş ve en pahalı internet bizde.”

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