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Haziranda 1.7 derece fazla ısındık

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#Meteoroloji#Sıcaklık #Rapor
Haziranda 1.7 derece fazla ısındık
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 07:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sıcaklık raporuna göre; 2023 yılı Haziran ayı ortalama maksimum sıcaklığı, 1991- 2020 maksimum sıcaklık normallerinin 1.7 derece üzerine çıktı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 2023 yılı Haziran ayı ortalama sıcaklıklarının 1991-2020 normallerine göre mukayesesine yönelik raporu yayımlandı. Rapora göre; 2023 yılı Haziran ayında ortalama sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde gerçekleştiği tek nokta Antalya’nın Demre ilçesi oldu. Akhisar, Denizli, Muğla, Emirdağ, Ödemiş, Güney, Nazilli, Yatağan, Burdur, Beyşehir, Dalaman, Antakya, Dinar, Tefenni, Korkuteli, Elmalı, Mut, Erdemli, Kırşehir, Akşehir, Konya, Yunak, Ilgın, Seydişehir, Ulukışla, Boyabat, Tunceli, Divriği, Baskil çevrelerinde de sıcaklık mevsim normallerinin altında kaydedildi. Yurdun diğer bölgelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

EN YÜKSEK CİZRE

Bu yılın haziran ayı ortalama sıcaklığı 21.4 derece ölçülürken, 21.8 derece olan 1991-2020 normalleri haziran ayı ortalama sıcaklığına göre 0.4 derece düşüş yaşandı. 2023 yılı Haziran ayı ortalama maksimum sıcaklıkları ise 1991-2020 maksimum sıcaklık normallerinin 1.7 derece üzerine yükseldi. Haziran ayındaki ekstrem sıcaklıklarda en düşük 0 derece ile Isparta’nın Senirkent ilçesinde, en yüksek Cizre’de 42.5 derece olarak gerçekleşti. 

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#Meteoroloji#Sıcaklık #Rapor

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