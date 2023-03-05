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Hazır su tedarik ediliyor

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Su#Hatay
Hazır su tedarik ediliyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2023 07:00

Deprem nedeniyle su şebekelerinin ciddi zarar gördüğü Hatay’da, çoğu yerde kesintiler yaşanıyor.

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Kesinti olmayan bölgelerde ise sağlık açısından su tüketilmemesi önerildi. Depremzedelere ayni yardım faaliyetlerini organize eden başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı ASYA olmak üzere çok sayıda kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu da depremin ilk gününden bu yana afetzedelere su yardımı yaptı. Hatay’ın çeşitli noktalarına getirilen yüzbinlerce litre hazır su, daha sonra forkliftlerle TIR’lara yüklenip kent merkezi ve ilçelerdeki 23 çadır kente, 13 sosyal markete, mobil market araçlarına ve kentteki çadırlarda kalan depremzedelere ulaştırılıyor.

‘İÇME SUYU SIKINTISI YOK’

Hatay’da su sıkıntısı yaşandığı yönünde sosyal medyada paylaşımlar yapıldı. Hatay Valiliği açıklama yaptı. Kentte içme suyu sıkıntısı yaşanmadığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

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Hatay genelinde meydana gelen şebeke arızaları ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucu giderilmiştir. Hijyen amacıyla şebeke suyunun kullanılmasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. İçme suyu olarak damacana ve şişe su kullanılması gerekmektedir. AFAD tarafından bölgeye içme suyu sevkıyatı sürekli olarak yapılmakta olup yeterli su stokumuz mevcuttur. Kara propaganda yapanlar hakkında gerekli cezai işlemler yapılmaktadır.”

Kahramanmaraş Valiliği de içme suyu stoğunun yeterli düzeyde mevcut olduğunu açıkladı.

 

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#Deprem#Su#Hatay

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