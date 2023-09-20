Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bakan Şimşek hakkındaki iddialara yalanlama

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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bir gazetede, “milyarlık arazi Şimşek’in dostuna” başlıklı çıkan haberin maksatlı ve çarpıtma olduğu aktarılarak, habere konu olan ihalenin gerçekleştiği tarihin 13 Nisan olduğu, Bakan Şimşek’in ilgili tarihlerde bakanlık görevini icra etmediği ve Türkiye’de olmadığı kaydedildi.
Haber görünümlü karalamayı kınıyorum.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) September 20, 2023
Ben yurtdışında iken ve henüz bakan değilken; açık artırmada alınan bir işi bana bağlamaya çalışmışlar.
“Mezardan babam çıkıp gelse dahi eş-dost veya akrabam olduğunu ifade eden hiç kimseye kamuda ayrıcalık tanınmayacaktır.” talimatım… https://t.co/CiFp6dMIOy