×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bakan Şimşek hakkındaki iddialara yalanlama

Güncelleme Tarihi:

#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Mehmet Şimşek#Maliye Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığından Bakan Şimşek hakkındaki iddialara yalanlama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2023 13:42

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, Bakan Mehmet Şimşek hakkında bir gazetede yayımlanan “milyarlık arazi Şimşek’in dostuna” başlıklı haberin doğru olmadığı ifade edildi.

Haberin Devamı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bir gazetede, “milyarlık arazi Şimşek’in dostuna” başlıklı çıkan haberin maksatlı ve çarpıtma olduğu aktarılarak, habere konu olan ihalenin gerçekleştiği tarihin 13 Nisan olduğu, Bakan Şimşek’in ilgili tarihlerde bakanlık görevini icra etmediği ve Türkiye’de olmadığı kaydedildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından Bakan Şimşek hakkındaki iddialara yalanlama



Açıklamada ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in atandığı ilk gün bakanlığın birimleri ile bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların üst düzey bürokratlarına talimat verdiği ifade edildi. Bakan Şimşek’in söz konusu talimatı ile, “Mezardan babam bile çıkıp gelse dahi, benim akrabalarım ya da arkadaşım olduğunu ifade eden hiç kimseye kamuda ayrıcalık tanınmayacaktır” ifadesini açıkça belirttiği vurgulandı.
Açıklamada, “arkadaşı olduğu için bu araziyi aldı ” iması ile yapılan söz konusu haberin doğru olmadığı belirtilirken, bir fotoğraf karesi ile oluşturulmak istenen algının, gazetecilik etiğine aykırı olduğu savunuldu.

Açıklamada, haberi kaynağına sormadan yapan gazeteci hakkında gerekli hukuki süreç başlatılacağı da vurgulandı.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Mehmet Şimşek#Maliye Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!